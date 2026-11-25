У середу, 25 листопада, в Україні хмарно з проясненнями: по більшій частині країни, крім півдня, місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

25 листопада майже однорідну погоду в Україні зумовлюватиме тилова частина активного циклону з центром поблизу Воронежа. Тиск зростатиме. Рвучкий вітер з північного заходу та заходу поширюватиме холодне повітря, проте майже суцільна хмарність вночі захищатиме його від сильнішого охолодження, а вдень перешкоджатиме прогріванню, тому температура мало змінюватиметься впродовж доби.

Хмарно з проясненнями. В Україні, крім півдня, місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7–12 м/с, в Україні, крім західних, Житомирської та Київської областей, вдень місцями пориви 15–18 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 1–6° тепла; в Карпатах упродовж доби 4–9° морозу.

Погода у Києві

У середу, 25 листопада, у Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг. По області вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°.

Нагадаємо, на початку тижня в Україні погоду визначали дощі та поривчастий вітер, а на заході температура трималася близько 0°. Тепер у тиловій частині циклону приходять сніг і ожеледиця. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 23–29 листопада 2026 року.