Любив тишу карпатських лісів і понад усе дбав про родину. Згадаймо Михайла Івасюка
Івасюк казав: «Я піду сам, щоб моїм синам не довелося». Та згодом його старший син теж став до лав ЗСУ і батько безмежно ним пишався
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує Михайла Івасюка, який загинув 16 лютого 2025 року на Курщині.
- Місце і дата народження: місто Новий Розділ на Львівщині, 21 листопада 1976 року.
- Освіта: школа №1 у Новому Роздолі, професійне училище № 6.
- Підрозділ: 704-й полк радіаційної, хімічної та біологічної розвідки та 95-а окрема десантно-штурмова Поліська бригада.
- Дата загибелі: 16 лютого 2025 року.
Любив Карпати, тишу лісів і риболовлю
Михайло Івасюк навчався у Новороздільській школі № 1, згодом вступив до професійного училища № 6, де опанував фах автокранівника. Після навчання пройшов строкову військову службу.
Працював на будівництві у Києві. Любив Карпати, тишу лісів і риболовлю на карпатську форель. Понад усе дбав про родину.
Чому захисник мав позивний Чорнобиль
Під час повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Він казав: «Я піду сам, щоб моїм синам не довелося». Та згодом його старший син став до лав ЗСУ – батько безмежно ним пишався.
Спочатку Михайло служив у складі 704-го полку радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. Певний час він виконував завдання в Чорнобилі, через що згодом і отримав позивний Чорнобиль. У січні 2025 року захисника перевели до 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.
Захисник майже півтора року вважався зниклим безвісти
Свій останній бій Михайло прийняв 16 лютого 2025 року в селі Погребки Курської області РФ. Понад 17 місяців захисника вважали зниклим безвісти. Йому назавжди 48 років.
«Батьку, сподіваємося, ти у кращому місці, що дозволяє залишити жаль та сум позаду. Упродовж усього шляху ти навчав нас, яким повинен бути справжній чоловік і тато. Ми, у свою чергу, не зрадимо твою памʼять та честь. Дякуємо тобі за все. Любимо тебе», – сказав старший син Володимир.
«Тату, я надіюсь, ти вже спочиваєш у мирі. Ти показав нам, що таке мир у сімʼї та як потрібно триматися разом. І ти завжди будеш нашою сімʼєю. Ми тебе не забудемо. Любимо», – додав молодший син Денис.
Поховали захисника на Алеї Героїв Малехівського цвинтаря у рідному місті Новий Розділ. У нього залишилися дружина Уляна, сини Володимир і Денис, невістка Ілона.
Молитва за полеглих воїнів
Молитва за воїнів, які відійшли до Тебе, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів православну віру, у важкі роки захищали українську Батьківщину від чужих орд. Прийми з миром душі рабів Твоїх, що воювали за мирне життя наше, за благополуччя і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали Батьківщину. Помилуй твоїм милосердям захисників соборної української землі, прости їм усі гріхи, в цьому житті скоєні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Даруй їм вічне життя торжестві і славі переможців разом з усіма, хто воював під прапором Хреста твого проти диявола
Амінь.
Коментарі — 0