Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує Михайла Івасюка, який загинув 16 лютого 2025 року на Курщині.

Коротко про воїна: Місце і дата народження: місто Новий Розділ на Львівщині, 21 листопада 1976 року.

місто Новий Розділ на Львівщині, 21 листопада 1976 року. Освіта: школа №1 у Новому Роздолі, професійне училище № 6.

школа №1 у Новому Роздолі, професійне училище № 6. Підрозділ: 704-й полк радіаційної, хімічної та біологічної розвідки та 95-а окрема десантно-штурмова Поліська бригада.

704-й полк радіаційної, хімічної та біологічної розвідки та 95-а окрема десантно-штурмова Поліська бригада. Дата загибелі: 16 лютого 2025 року.

Любив Карпати, тишу лісів і риболовлю

Михайло Івасюк навчався у Новороздільській школі № 1, згодом вступив до професійного училища № 6, де опанував фах автокранівника. Після навчання пройшов строкову військову службу.

Працював на будівництві у Києві. Любив Карпати, тишу лісів і риболовлю на карпатську форель. Понад усе дбав про родину.

Чому захисник мав позивний Чорнобиль

Під час повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Він казав: «Я піду сам, щоб моїм синам не довелося». Та згодом його старший син став до лав ЗСУ – батько безмежно ним пишався.

Спочатку Михайло служив у складі 704-го полку радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. Певний час він виконував завдання в Чорнобилі, через що згодом і отримав позивний Чорнобиль. У січні 2025 року захисника перевели до 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Під час повномасштабного вторгнення Михайло Івасюк добровільно став на захист України фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Захисник майже півтора року вважався зниклим безвісти

Свій останній бій Михайло прийняв 16 лютого 2025 року в селі Погребки Курської області РФ. Понад 17 місяців захисника вважали зниклим безвісти. Йому назавжди 48 років.

«Батьку, сподіваємося, ти у кращому місці, що дозволяє залишити жаль та сум позаду. Упродовж усього шляху ти навчав нас, яким повинен бути справжній чоловік і тато. Ми, у свою чергу, не зрадимо твою памʼять та честь. Дякуємо тобі за все. Любимо тебе», – сказав старший син Володимир.

«Тату, я надіюсь, ти вже спочиваєш у мирі. Ти показав нам, що таке мир у сімʼї та як потрібно триматися разом. І ти завжди будеш нашою сімʼєю. Ми тебе не забудемо. Любимо», – додав молодший син Денис.

Поховали захисника на Алеї Героїв Малехівського цвинтаря у рідному місті Новий Розділ. У нього залишилися дружина Уляна, сини Володимир і Денис, невістка Ілона.

Главком » долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Молитва за полеглих воїнів