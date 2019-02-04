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    Суспільство

    Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель

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    У травні 2018 року Євросуд з прав людини визнав мораторій на продаж землі в Україні таким, що порушує право на власність - Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель
    У травні 2018 року Євросуд з прав людини визнав мораторій на продаж землі в Україні таким, що порушує право на власність

    Закон передбачає продовження заборони на продаж сільгоспземель до 1 січня 2020 року

    Президент України Петро Порошенко в понеділок, 4 лютого, підписав закон № 2666-VIII про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року. Про це повідомляється на сайті парламенту.

    Документ передбачає продовження заборони на продаж сільгоспземель до 1 січня 2020 року.

    Як відомо, у травні 2018 року Євросуд з прав людини визнав мораторій на продаж землі в Україні таким, що порушує право на власність, гарантоване Першим протоколом до Європейської конвенції з прав людини. Україна це рішення не заперечувала і воно стало остаточним.

    В ЄСПЛ заявили, що можуть призначати мільярди гривень компенсацій для українців, охочих отримати у власність землі сільськогосподарського призначення, якщо влада не скасує мораторій.

    Верховна Рада 20 грудня прийняла законопроект про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 1 січня 2020 року.

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