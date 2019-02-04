Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель



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У травні 2018 року Євросуд з прав людини визнав мораторій на продаж землі в Україні таким, що порушує право на власність

Закон передбачає продовження заборони на продаж сільгоспземель до 1 січня 2020 року

Президент України Петро Порошенко в понеділок, 4 лютого, підписав закон № 2666-VIII про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Документ передбачає продовження заборони на продаж сільгоспземель до 1 січня 2020 року.

Як відомо, у травні 2018 року Євросуд з прав людини визнав мораторій на продаж землі в Україні таким, що порушує право на власність, гарантоване Першим протоколом до Європейської конвенції з прав людини. Україна це рішення не заперечувала і воно стало остаточним.

В ЄСПЛ заявили, що можуть призначати мільярди гривень компенсацій для українців, охочих отримати у власність землі сільськогосподарського призначення, якщо влада не скасує мораторій.

Верховна Рада 20 грудня прийняла законопроект про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 1 січня 2020 року.