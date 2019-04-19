Порошенко встановив нові свята для військових: день сержанта, піхоти і резервістів
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В Україні з’явилось три нових свята військових
Президент України - Верховний Головнокомандувачем Збройних Сил Петро Порошенко підписав укази, згідно з якими встановлюються:
- День піхоті - 6 травня
- День резервіста України - 18 травня
- День сержанта ЗСУ - 18 листопада.
Дені піхоти встановили з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій, йдеться в указі президента.
День сержанта - ушановуючи відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин ЗСУ, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу ЗСУ.
День резервіста – ураховуючи їх важливу роль у справі захисту Вітчизни, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил, інших військових формувань, з метою дальшого розвитку сучасних військових традицій, зміцнення патріотичного духу у суспільстві.