Порошенко встановив нові свята для військових: день сержанта, піхоти і резервістів



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В Україні з’явилось три нових свята військових

Президент України - Верховний Головнокомандувачем Збройних Сил Петро Порошенко підписав укази, згідно з якими встановлюються:

День піхоті - 6 травня

День резервіста України - 18 травня

День сержанта ЗСУ - 18 листопада.

Дені піхоти встановили з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій, йдеться в указі президента.

День сержанта - ушановуючи відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин ЗСУ, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу ЗСУ.

День резервіста – ураховуючи їх важливу роль у справі захисту Вітчизни, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил, інших військових формувань, з метою дальшого розвитку сучасних військових традицій, зміцнення патріотичного духу у суспільстві.