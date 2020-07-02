Порушення швидкісного режиму: у поліції назвали антирекорди минулого тижня



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Впродовж тижня загалом зафіксовано 223 автівки, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год

Найактивніші порушники перевищували швидкість більше двох десятків разів за тиждень

У період від 23 до 29 червня камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зареєстрували нові антирекорди перевищення швидкості.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Патрульної поліції України.

Зазначається, що впродовж тижня загалом зафіксовано 223 автівки, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Серед антирекордсменів, зокрема, Mercedes-Benz AMG E 63 S із державним номерним знаком AX888***, кермувальник якого їхав зі швидкістю 210 км/год на трасі «Київ - Харків - Довжанський», де допустима швидкість - 110 км/год.

Наступною в переліку є автівка Audi Q7, номер якої BX979***. Цією ж трасою її водій їхав зі швидкістю 204 км/год.

Також серед порушників швидкісного режиму кермувальник Skoda Superb із номером AE007***. Дорогою «Київ-Чоп» він гнав 208 км/год попри дозволені 110 км/год.

Найбільшу кількість разів перевищили швидкість автомобілі Mitsubishi Lancer із номером ВН273*** - 22 рази, та Mercedes-Benz GLS 350, ДНЗ якого - АА270***, - 21 раз впродовж минулого тижня.