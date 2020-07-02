Порушення швидкісного режиму: у поліції назвали антирекорди минулого тижня
Найактивніші порушники перевищували швидкість більше двох десятків разів за тижденьУ період від 23 до 29 червня камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зареєстрували нові антирекорди перевищення швидкості.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Патрульної поліції України.
Зазначається, що впродовж тижня загалом зафіксовано 223 автівки, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.
Серед антирекордсменів, зокрема, Mercedes-Benz AMG E 63 S із державним номерним знаком AX888***, кермувальник якого їхав зі швидкістю 210 км/год на трасі «Київ - Харків - Довжанський», де допустима швидкість - 110 км/год.
Наступною в переліку є автівка Audi Q7, номер якої BX979***. Цією ж трасою її водій їхав зі швидкістю 204 км/год.
Також серед порушників швидкісного режиму кермувальник Skoda Superb із номером AE007***. Дорогою «Київ-Чоп» він гнав 208 км/год попри дозволені 110 км/год.
Найбільшу кількість разів перевищили швидкість автомобілі Mitsubishi Lancer із номером ВН273*** - 22 рази, та Mercedes-Benz GLS 350, ДНЗ якого - АА270***, - 21 раз впродовж минулого тижня.