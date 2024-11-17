Пранкер Майор Чорнобаєв пояснив, з якою метою переслідує колаборантів

Через діяльність Вольнова проти нього в РФ вже відкрито декілька кримінальних справ, зокрема, дві було відкрито ще до 2022 року

«Я особисто знаю людей на сході і в Криму, які чекають деокупації»

Український ютуб-блогер Євген Вольнов, який вже 10 років займається пранкерством, розповів, що переслідує колаборантів, аби ті злякалася та втекли до Росії. Про це Вольнов сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Загалом моя мета – налякати людей, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом, щоб вони втекли до Росії. Бо що може бути для них гірше за життя в РФ?» – зауважив блогер.

Як відомо, Вольнов телефонує на окупований Донбас, а сам він родом з Донецька. За його словами, більшості людей на окупованих територіях загалом «все-одно, який прапор майоріє над адміністративними будівлями, лиш би було що їсти і за що інтернет оплатити». На його думку, в України не буде проблем з населенням після звільнення поневолених Росією територій.

Однак Вольнов підкреслює, що небезпека від тривалої окупації найбільше повʼязана із дітьми, які виросли «в такій гнітючій атмосфері».

«Я особисто знаю людей на сході і в Криму, які чекають деокупації. У мене була ситуація, коли зі мною контактувала дівчина з Криму. Звернулася до мене зі словами: ой, а мене там СБУ не буде катувати за те, що у мене батьки – колаборанти? Лякали її, що як поїде в Україну, то буде зґвалтована неграми з НАТО. Заспокоїв її. Мовляв, усе буде нормально. Тож вона і приїхала в Київ. Дотепер працює вчителькою там. І все з нею нормально», – розповів пранкер.

Через таку діяльність Вольнова проти нього в РФ вже відкрито декілька кримінальних справ, зокрема, дві було відкрито ще до 2022 року.

«Перша – це та, в рамках провадження по «Вишні» від 2018 року, а друга – у зв’язку з вибухом в Архангельському ФСБ в тому ж році. В обох випадках інкримінували мені виправдання тероризму. Підривник-смертник у Архангельську виступав проти тортур, які застосовували працівники ФСБ. Пам’ятаю, як дзвонив їм і питав після цього, чи з’явилася у них совість. Кількість відкритих проти мене карних справ – відображення того, наскільки глибоко мені вдалося влізти російській владі під шкіру», – наголосив ютуб-блогер.

Євген Вольнов додав, що на його думку, «кожен українець повинен робити все, щоб нашкодити ворогу».

Євген Вольнов (справжнє ім’я Микита Кувіков) – український ютуб-блогер, який понад 10 років займається пранкерством (телефонними розіграшами) росіян. Спершу робив це у форматі хобі, аж доки у 2014 році Росія не розпочала війну проти України. Тоді Вольнов взявся до справи по-серйозному. Першим його успіхом стала кримінальна справа, відкрита проти нього у Росії 2018 року. Інкримінували тоді росіяни Євгену Вольнову «поширення фейків»: його заочно арештували, за рішенням Басманного суду міста Москва, оголосили у міжнародний розшук. Наразі пранкер час до часу робить телефонні дзвінки родичам загиблих на війні російських загарбників. Паралельно з цим започаткував проєкт «ДрукАрмія».

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала жертвою російських пранкерів, які зателефонували їй та представилися президентом комісії Африканського союзу.