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Герой України розповів, що його вразило найбільше на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Герой України розповів, що його вразило найбільше на Курщині
Юрій Жуковець розповів про операцію ЗСУ на Курщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Юрій Жуковець: «Коли ми зайшли на Курщину, цивільне населення нам опору не чинило»

Командир розвід роти, Герой України Юрій Жуковець розповів, що коли ЗСУ зайшли у Курську область, цивільне населення опору не чинило. Водночас, за його словами, там повсюдно листівки з російською пропагандою. Про це він зауважив інтерв'ю «Главкому».

«Наші люди героїчно намагалися стримати ворога на самому початку великої війни. Натомість, коли ми зайшли на Курщину, цивільне населення нам опору не чинило», – зазначив військовий.

Юрій Жуковець розповів, що на Курщині помітив багато російської пропаганди. Вона повсюдно: на стовпах та зупинках громадського транспорту.

«У самій Курській області дуже багато пропаганди. Видно, що їхня влада промиває мізки своєму населенню. Тобто ти заходиш до населеного пункту, посеред вулиці стоїть такий металевий п’ятикутник з наклеєною агітацією з кожного боку. Стовпи перемальовані агітацією, так само зупинки громадського транспорту», – зауважив Герой України.

Командир розвід роти розповів, що у бліндажах окупантів також висять плакати із пропагандою: «Зайшли у ворожий бліндаж, а там висить плакат з російським військовим, який вчинив самовільне залишення частини (СЗЧ). Він намальований за ґратами. На плакаті надпис: «Русский воин, помни! Самовольное оставление части – до 10 лет лишения свободы…». Тобто над пропагандою вони дуже сильно працюють».

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня. Про це повідомляє The Telegraph.

До того ж Росія зібрала у Курській області 50 тисяч солдатів, зокрема і північнокорейських. Вони готуються до наступальних дій. Про це повідомляє The New York Times.

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Теги: росія росіяни окупація військові путінський режим війна пропаганда ЗСУ окупанти Курщина

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