Гостював у бабусі. Після удару РФ рятувальники шукають 15-річного школяра

Станом на 11:50 тридцять п'ять людей постраждали від цього удару, триває пошукова операція

«Його родина мешкає на Північній Салтівці і батьки вирішили відвезти його туди, де вважали, буде безпечніше»

Російська авіабомба забрала життя 12-річного харківʼянина, іншого хлопчика – досі шукають під завалами. Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, російські окупанти скинули на місто керовану бомбу ФАБ-500, з-під бетонних плит дістали 12-річного хлопця, але його не встигли навіть довезти до лікарні, дитина померла в швидкій.

«Ще одна дитина, пʼятнадцятирічний школяр, гостював у бабусі та дідуся. Його родина мешкає на Північній Салтівці і батьки вирішили відвезти його туди, де вважали, буде безпечніше, ближче до метро. Під час удару хлопець був в квартирі на першому поверсі, саме з того боку, куди поцілили росіяни. Дорослі відпочивали в іншій кімнаті та вижили. Доля дитини поки невідома», – зазначає Болвінов.

фото: Сергій Болвінов

фото: Сергій Болвінов

Загалом тридцять п'ять людей постраждали від цього удару, триває пошукова операція.

Як повідомлялося, увечері 30 жовтня російські війська вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Внаслідок влучання майже повністю зруйновано під'їзд житлової 9-поверхівки. Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова.

Також цієї ночі Росія вкотре атакувала Київщину БпЛА, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Уламки дрона впали на території містечка для внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня ворог атакував столицю. Так, внаслідок атаки безпілотника сталось загоряння на другому та третьому поверхах девʼятиповерхівки в Солом’янському районі. Згодом пожежу було ліквідовано. Під час її гасіння було евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано, ще дев'ятеро осіб постраждали.