«У нас демографічна яма»: Верховна Рада запевняє, що не знижуватиме мобілізаційний вік

У Раді пояснюють, що люди, молодші за 25 років, відбудовуватимуть країну

Верховна Рада лише нещодавно заборонила мобілізацію молодших за 25, які раніше були обмежено придатними

У Верховній Раді немає дискусії щодо чергового зниження віку для мобілізації, хоч питання про це надходять від партнерів. Там пояснюють, що люди, молодші за 25 років, відбудовуватимуть країну. Про це перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко сказав в етері Radio NV.

Він зауважив, що Верховна Рада лише нещодавно заборонила мобілізацію молодших за 25, які раніше були обмежено придатними. Їх могли мобілізувати через неузгодженість законодавства.

Корнієнко каже, що на тлі цього дискусію про зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років «важко уявити». Водночас ця дискусія – «не умови, не шантаж, а просто питання» – існує серед партнерів, які питають, чому таких людей в Україні не мобілізовують.

За словами віцеспікера, він пояснював, що в Україні не така демографічна ситуація, як в інших країнах, які «колись, десь», під час інших воєн, мобілізували молодих людей.

«Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. Тому це те золоте таке покоління, із яким нам відбудовувати країну, із яким нам працювати», – сказав він.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, який вводить обмеження на мобілізацію усіх непідготованих чоловіків віком від 18 до 25 років. Схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не здобув військової підготовки під час навчання в вищому навчальному закладі (військової кафедри).

Крім того, в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих обмежено придатних чоловіків, кого вже встигли мобілізувати.

2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

До слова, Міністерство оборони не підтримало законопроєкт №11379 та не надало право на відстрочку від мобілізації чоловікам до 25 років, які свого часу були визнані обмежено придатними. Водночас випадки, коли ТЦК вже під час дії нових мобілізаційних правил залучають до війська молодих людей, які ще не досягли 25 років та ніколи не служили в строковій армії і не навчалися на військовій кафедрі, є не поодинокими і вже викликають резонанс, який не можна не помічати.

Як повідомлялося, діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану.