Головна Новини
search button user button menu button

«У нас демографічна яма»: Верховна Рада запевняє, що не знижуватиме мобілізаційний вік

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«У нас демографічна яма»: Верховна Рада запевняє, що не знижуватиме мобілізаційний вік
У Раді пояснюють, що люди, молодші за 25 років, відбудовуватимуть країну
фото з відкритих джерел

Верховна Рада лише нещодавно заборонила мобілізацію молодших за 25, які раніше були обмежено придатними

У Верховній Раді немає дискусії щодо чергового зниження віку для мобілізації, хоч питання про це надходять від партнерів. Там пояснюють, що люди, молодші за 25 років, відбудовуватимуть країну. Про це перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко сказав в етері Radio NV.

Він зауважив, що Верховна Рада лише нещодавно заборонила мобілізацію молодших за 25, які раніше були обмежено придатними. Їх могли мобілізувати через неузгодженість законодавства.

Корнієнко каже, що на тлі цього дискусію про зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років «важко уявити». Водночас ця дискусія – «не умови, не шантаж, а просто питання» – існує серед партнерів, які питають, чому таких людей в Україні не мобілізовують.

За словами віцеспікера, він пояснював, що в Україні не така демографічна ситуація, як в інших країнах, які «колись, десь», під час інших воєн, мобілізували молодих людей.

«Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. Тому це те золоте таке покоління, із яким нам відбудовувати країну, із яким нам працювати», – сказав він.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, який вводить обмеження на мобілізацію усіх непідготованих чоловіків віком від 18 до 25 років. Схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не здобув військової підготовки під час навчання в вищому навчальному закладі (військової кафедри).

Крім того, в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих обмежено придатних чоловіків, кого вже встигли мобілізувати.

2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

До слова, Міністерство оборони не підтримало законопроєкт №11379 та не надало право на відстрочку від мобілізації чоловікам до 25 років, які свого часу були визнані обмежено придатними. Водночас випадки, коли ТЦК вже під час дії нових мобілізаційних правил залучають до війська молодих людей, які ще не досягли 25 років та ніколи не служили в строковій армії і не навчалися на військовій кафедрі, є не поодинокими і вже викликають резонанс, який не можна не помічати.

Як повідомлялося, діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада законопроєкт діагноз шантаж звільнення Олександр Корнієнко президент навчання Володимир Зеленський закон обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
15 жовтня, 19:59
Росіяни втрачають більше тисячі солдатів щоденно
Аналітики НАТО повідомили, скільки військових втрачає РФ в Україні щоденно
18 жовтня, 01:32
Євроінтеграцію Грузії фактично зупинено
ЄС припиняє процедуру вступу Грузії до союзу – Єврорада
18 жовтня, 01:50
Єврорада представила документ про підтримку України
Європейська рада оприлюднила висновки по «українському питанні»
18 жовтня, 02:15
Військово-морські сили України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях
НАТО вперше випробувало українську бойову систему Delta під час навчань
21 жовтня, 18:42
1000 грн не надто велика сума для допомоги, але в масштабах країни – значні витрати, вважають критики ініціативи
«Вовина тисяча»: мережа відреагувала на нову ініціативу Зеленського
26 жовтня, 22:28
Окупанти викрали десятки тисяч дітей із України
Депортація українських дітей: Зеленський дорікнув союзникам
28 жовтня, 13:34
Фреску з Ігорем Палицею уже прибрали
У Луцьку на стінах кафедрального собору намалювали волинських бізнесменів
3 листопада, 15:33
ЗСУ використали на війні американський снаряд часів «Холодної війни»
ЗСУ застосували на Курщині рідкісний снаряд США часів «Холодної війни»
6 листопада, 05:46

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
97K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2024
30K
Втрата Україною винищувача F-16: стали відомі подробиці розслідування
27K
Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узєлкова відреагували на його смерть
11K
Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували

Новини

Розстріл беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
Сьогодні, 00:45
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«У нас демографічна яма»: Верховна Рада запевняє, що не знижуватиме мобілізаційний вік
Вчора, 23:42
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
Вчора, 23:10
Іран заперечив причетність до замаху на Трампа
Вчора, 22:43
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 22:12

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua