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Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
Найцінніших для усіх підрозділів Сил оборони добровольців серед населення України налічується не більше 5%
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

«Після початку дії «мобілізаційного» закону очікуємо зростання ефективності рекрутингу»

Добровольців із міцним характером, харизмою, які люблять адреналін та є безстрашними серед українців налічується не більше 5% і за них між підрозділами розгорнулася шалена конкуренція. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник відділення супроводження військових лідерів управління персоналу штабу Командування Сил ТрО ЗСУ Петро Авраміч, який у силах ТрО займається питанням рекрутингу.

«Люди, які мають міцний характер, харизму, які є сильними лідерами, яскравими патріотами, – це чисельно не вельми велика категорія. Уся та рекламна складова, про що ми говорили вище, в тому числі розміщення білбордів із закликом долучатися до підрозділів – це конкуренція за невелику кількість людей. У будь-якому соціумі їх небагато. Ці люди люблять адреналін, екстрім, вони безстрашні в хорошому сенсі слова і, головне, вони – добровольці. На мою думку, це всього 3% – 5% із загального облікованого складу населення. І от саме за цих людей розгорнулася шалена конкуренція між підрозділами», – наголосив він.

Авраміч зазначив, що всі інші громадяни переважно потребують додаткової мотивації і білбордів їм недостатньо. Він додав, що під час воєнного стану цією мотивацією може бути військовий обов'язок – необхідність його виконання і відсутність причин щодо відстрочки активізує бажання людини піти на військову службу у визначений підрозділ, на визначену посаду за контрактом.

«Ми очікуємо, що з активізацією мобілізації після початку дії змін до Закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» відбудеться значне зростання ефективності роботи рекрутингу», – прогнозує представник штабу Командуваня ТрО.

Петро Авраміч зауважив, що наразі велика кількість тих, хто звернувся до рекрутингового центру, – це люди, які не мають підстав для отримання відстрочки від військової служби. Він додав, що більшість з цих людей ще не долучилися до Сил оборони, або їх ще не викликали до ТЦК, тому вони продумують своє майбутнє, посаду, місце служби, ефективність у війську.

Раніше повідомлялося, що у Львові відкрився центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

Нагадаємо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

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Теги: добровольці українці мобілізація тероборона

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