«Був справжнім і відданим державі». Згадаймо Дмитра Лисенка з Покровська

Захищаючи рідну Донеччину, загинув воїн та громадський діяч з Покровська Дмитро Лисенко

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Лисенка.

До великої війни Дмитро активно працював над розвитком Донеччини і громадського сектору. Був ініціатором та організатором багатьох проукраїнських акцій у місті. Керував організацією «Патріоти українського Донбасу». Входив до керівництва Молодіжної ради Покровська.

На початку повномасштабного вторгення Дмитро добровільно став на захист України. Служив у лавах 109 окремої бригади тероборони.

7 липня 2022 року Дмитро одружився.

«Ніколи не думав, що найсвітліша подія у моєму житті станеться у найсмутніші часи», – йдеться у закріпленому дописі на його сторінці у Facebook.

Дмитро Лисенко і його наречена у день весілля фото Дмитро Лисенко, Facebook

Про загибель Дмитра повідомив очільник Мирноградської МВА Юрій Ключка.

«З 2014 року ти був прикладом патріотизму, а з 2022 ще й прикладом мужності. Вічна пам’ять. Честь Герою назавжди!» – написав Юрій Ключка.

Дмитро Лисенко на фронті фото Дмитро Лисенко, Facebook

«Ти був, чорт забирай, таким справжнім і відданим державі, своїй справі. Ми Твій мурал у Покровську будемо берегти. Спи, Герою, спокійно, ми за тебе помстимося … цей біль не вщухне ніколи», – написала депутатка Київради Дінара Габіубуллаєва у соцмережі.

Як згадують Дмитра Лисенка друзі і близькі

Дмитро Лисенко на тлі прапора України, 2019 рік фото Дмитро Лисенко, Facebook

«Дмитро був людиною, з якою багато людей пов’язували майбутнє Донеччини, її відбудову та розвиток. Людиною, яка є символом нового покоління молодих жителів Донеччини: патріотичних, сміливих, розумних, відкритих до світу.

Справжній інтелектуал, який багато думав, шукав шляхи вирішення проблем, сумнівався, ухвалював складні рішення. Полум’яний патріот і рішучий воїн, який кров’ю, потом, а, врешті, й життям довів свою віру у святі ідеї розбудови української державності. Він категорично не терпів несправедливості й всіма силами боровся за правду, як у цивільному житті, так і на фронті.

Дмитро всім серцем любив Донеччину. Як він казав, землю, на якій жили його предки і на якій житимуть його діти. Землю, заради якої він жив і заради якої він загинув у бою. Землю, яку в пам’ять про нього ми маємо захистити та відбудувати», – написав про Дмитра лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, членом осередку якої був хлопець.

Одна з найвідоміших фотографій Дмитра, яка облетіла соцмережі фото Петро Порошенко, Facebook

«Ми тільки з ним бачились на похованнях нашого «Буби» і раптом Дмитро… Ситуація була настільки важка, що доводилось обговорювати бойові задачі прям біля цвинтаря. Дмитро розчулено зі сльозами на очах поїхав готуватись до операції.

Я знав Дмитра, як правильного хлопця і вмілого хлопця, що вміє літати ледь не на всьому з дронів.

До того ж патріота з Донбасу. Мужнього і відповідального воїна. Дмитро Лисенко Ліс загинув при виконанні бойового завдання. Спочивай з миром друже!», – написав про Лисенка Єгор Фірсов.

Дмитро Лисенко на фронті фото Єгор Фірсов, Facebook

«Моя найбільша і найболючіша втрата за ці два роки війни. «Лис – 200» – таке повідомлення я отримала два дні тому. Ми познайомилися ще у серпні 22-го, коли Діма був у 105 ТРО. Вони разом служили з моїм дядьком. З того моменту їх бригада стала моєю особистою відповідальністю і військовою сімʼєю Мене бере злість і почуття несправедливості. Бо такі люди не мають право вмирати.

Він мав вийти живим з цієї війни, жити своє щасливе сімейне життя і робити круті речі. Він завжди робив круті речі. Він завжди вселяв впевненість, що він вивезе. Люди живуть, поки живе памʼять про них. Діма залишив величезний слід на цій землі. Я лиш можу пишатися тим, що ми були знайомі. Дуже жалкую, що ми так і не побачилися і не познайомилися особисто. Бо ми так хотіли напитися після війни», – згадує про Дмитра Владислава Ямборко.

Дмитро Лисенко на фронті фото Петро Порошенко, Facebook

«Проклята війна. Дмитро Лисенко на щиті. Це біль. Ти був найкращим воїном, другом, батьком. Гідним прикладом патріотизму, відваги, мужність та сміливості для інших. Людиною честі зі своєю точкою зору, яка прагнула в мирні часи змінити життя громади та зробити її краще. Дмитро любив життя, цінував життя, мріяв і втілював свої мрії у життя, а коли прийшла війна він один із перших став на захист своєї країни і відав за свободу України і за всіх українців своє життя. Твоя смерть це більше ніж біль та втрата, з тобою загинула та частка майбутнього, яку ти міг би зробити кращим. Велика шана та вічна пам'ять Герою України Дмитро Лисенко», – пише про Лисенка Юлія Яковенко.

«Поглядом Дмитра Лисенка було все сказано – щирість та справжність, звитяга. Справжність патріотичної Донеччини. Вічна пам'ять й слава герою», – пише про Дмитра Денис Шиленко.

Дмитро Лисенко під час війни фото Денис Шиленко, Facebook

Дмитру було 33 роки У Дмитра залишилась донька, дружина і батьки.

Дмитро Личенко фото Дмитро Лисенко, Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.