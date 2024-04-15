Головна Новини
search button user button menu button

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Цього року представники Федерації настільного тенісу міста Маріуполь вперше відвідали спортивні збори за підтримки Favbet Foundation, серед них були 7 дітей та тренер Антон Мирза
фото: favbet.foundation

Favbet Foundation дотримується важливої мети – всебічно розвивати українських дітей, – коментують у компанії

В академії Віктора Дідуха на Львівщину відбувся навчально-тренувальний збір, який відвідали учні Федерації настільного тенісу міста Маріуполь за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation.

Український спортсмен з настільного тенісу Віктор Дідух – чемпіон Літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений тренер України, заслужений майстер спорту України та чемпіон Європи 2015 року.

Віктор заснував єдину в Україні академію настільного тенісу, яка доволі популярна серед спортсменів. Цього року представники Федерації настільного тенісу міста Маріуполь вперше відвідали спортивні збори за підтримки Favbet Foundation, серед них були 7 дітей та тренер Антон Мирза.

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation фото 1
фото: favbet.foundation

«Це перший досвід для нас та для дітей загалом. Два-три тренування в день, загальна фізична підготовка, відпрацювання завдань за столом – навантаження, до яких не звикли наші спортсмени, але яка вкрай важлива для розвитку у спорті. Професійні тренери та спортсмени академії підтримували нашу школу, адже важливо, що сьогодні звертають увагу на спортивний розвиток дітей», – розповів тренер.

Favbet Foundation вкотре підтримує Федерацію. Минулого разу команда фонду підтримала спортсменів, які вперше взяли участь у турнірі «Krasnebruk Open».

«Спорт дарує нові емоції та знайомства навіть у найважчі часи. Тому ми маємо підтримувати бажання дітей займатися улюбленим видом спорту та максимально допомагати їм розкривати власний спортивний талант, а також підбадьорювати ентузіазм. Favbet Foundation дотримується важливої мети – всебічно розвивати українських дітей», – коментують у Favbet Foundation.

Favbet Foundation заснований у 2020 році компанією Favbet. З початком повномасштабного вторгнення більшість проєктів фонду було переорієнтовано на підтримку армії та українців, що постраждали від війни. Минулого року команда Favbet Foundation запустила довгостроковий проєкт «Клуб супергероїв», що дає українським дітям нові можливості розкриття власних талантів.
Теги: Маріуполь спорт діти українці Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли квитки до театру Франка у Києві дорожчі, ніж по областях
Скільки має коштувати квиток до театру? Що нарахували у Театрі Франка
18 березня, 21:15
Микола Міхновський на зламі століть посіяв зерно справжньої Української Революції
Згадайте сьогодні творця «Самостійної України»
31 березня, 19:06
У Польщі продовжує перебувати значна кількість українців
Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців
19 березня, 07:59
Фільм «20 днів у Маріуполі» встановив абсолютний рекорд з переглядів за всю історію існування одного зі стримінгових сервісів
Оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі» б’є рекорди на стримінгових платформах
26 березня, 19:48
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
27 березня, 21:33
Через нові правила в деяких містах можуть виникнути труднощі через брак місць у школах
Чехія запровадила нові правила у школах для українських дітей
28 березня, 16:29
Іран готує можливий напад на Ізраїль
Підготовка Ізраїлю до ймовірної атаки Ірану, вибухи у Росії: головне за ніч
5 квiтня, 06:00
7 квітня, жителі Польщі голосували на виборах до органів місцевого самоврядування
Нічна атака на Україну, місцеві вибори у Польщі: головне за ніч
8 квiтня, 06:23
Кримський міст є законною ціллю для ЗСУ
Коли та чим Україна знищить Кримський міст: The Sun розкрила подробиці
Вчора, 18:28

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
113K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
32K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
18K
«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок
9574
Велике інтерв'ю з зіркою серіалів Ольгою Гришиною. Про довгу розлуку з театром і гучне повернення
9311
Велика Британія висунула нову вимогу для родин мігрантів

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Сьогодні, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Сьогодні, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua