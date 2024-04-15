Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation

Цього року представники Федерації настільного тенісу міста Маріуполь вперше відвідали спортивні збори за підтримки Favbet Foundation, серед них були 7 дітей та тренер Антон Мирза

Favbet Foundation дотримується важливої мети – всебічно розвивати українських дітей, – коментують у компанії

В академії Віктора Дідуха на Львівщину відбувся навчально-тренувальний збір, який відвідали учні Федерації настільного тенісу міста Маріуполь за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation.

Український спортсмен з настільного тенісу Віктор Дідух – чемпіон Літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений тренер України, заслужений майстер спорту України та чемпіон Європи 2015 року.

Віктор заснував єдину в Україні академію настільного тенісу, яка доволі популярна серед спортсменів. Цього року представники Федерації настільного тенісу міста Маріуполь вперше відвідали спортивні збори за підтримки Favbet Foundation, серед них були 7 дітей та тренер Антон Мирза.

«Це перший досвід для нас та для дітей загалом. Два-три тренування в день, загальна фізична підготовка, відпрацювання завдань за столом – навантаження, до яких не звикли наші спортсмени, але яка вкрай важлива для розвитку у спорті. Професійні тренери та спортсмени академії підтримували нашу школу, адже важливо, що сьогодні звертають увагу на спортивний розвиток дітей», – розповів тренер.

Favbet Foundation вкотре підтримує Федерацію. Минулого разу команда фонду підтримала спортсменів, які вперше взяли участь у турнірі «Krasnebruk Open».

«Спорт дарує нові емоції та знайомства навіть у найважчі часи. Тому ми маємо підтримувати бажання дітей займатися улюбленим видом спорту та максимально допомагати їм розкривати власний спортивний талант, а також підбадьорювати ентузіазм. Favbet Foundation дотримується важливої мети – всебічно розвивати українських дітей», – коментують у Favbet Foundation.