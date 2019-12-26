Представники старої влади критикують уряд Гончарука за зменшення тарифів, бо самі цього зробити не змогли, – Олена Шуляк



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Представниця Кабінету міністрів України у Верховній Раді Олена Шуляк

Прем'єр знайшов можливості та створив умови для того, щоб місцева влада знизила тариф, - наголосила представниця Кабміну

Постанову уряду Олексія Гончарука про зменшення вартості опалення для населення до 30% критикують представники старої влади, які самі не змогли цього зробити.

Про це представниця Кабінету міністрів України у Верховній Раді Олена Шуляк написала 26 грудня на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Олена Шуляк підкреслила, що зменшення тарифів за рекордно короткий час демонструє командну роботу президента, прем'єр-міністра і Кабміну загалом.

«На прикладі зниження тарифів на опалення ми бачимо, що синхронна робота президента, прем'єра і всієї команди Кабміну дає результати, що відчутні для людей. Не в перспективі 5-ти років, а вже сьогодні. Це – ефективна робота. Прем'єр знайшов можливості та створив умови для того, щоб місцева влада знизила тариф. Зараз у нас є розуміння, що більшість на місцях позитивно відгукуються про цю ініціативу і процес розпочато», – написала представниця Кабміну у Раді.

Вона також зауважила, що деякі представники попередньої влади зараз активно критикують рішення уряду Гончарука щодо тарифів, утім такі закиди мають необгрунтований характер.

«Після прийняття урядом постанови про зменшення вартості опалення для населення до 30%, окремі політики та ЗМІ звинуватили Кабмін у популізмі. Мовляв, неможливо зменшити вартість газу, адже, раніше в Україні цього ніхто не робив. Але на простих прикладах ми бачимо, що, коли є бажання, можна знайти можливості. Якщо бажання немає – знаходиться безліч відмовок, як це було всі попередні роки. Те, що роками ніхто не міг зробити, Кабінет міністрів Гончарука за дорученням президента Зеленського здійснив за пару тижнів. І це – головний показник», – вважає Шуляк.

Нагадаємо, 24 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про прийняття урядом постанови, яка дозволить зменшити вартість опалення для українського населення до 30% – це близько 300 - 400 гривень. Очільник українського уряду також звернувся до представників місцевої влади з проханням підтримати зміни і якнайшвидше реалізувати це рішення на місцях, щоб менші “платіжки” люди отримали уже в січні 2020 року – за грудень цього року відповідно.