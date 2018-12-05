Президент нагородив майже 200 військових до Дня Збройних сил України



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6 грудня відзначається 27-а річниця створення Збройних сил України Фото: Адміністрація президента

Порошенко висловив слова вдячності усім військовослужбовцям за героїзм і мужність, самопожертву і звитягу

Президент Петро Порошенко з нагоди 27-ї річниці створення Збройних сил України вручив високі державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ, які проявили мужність та відвагу у захисті незалежності та територіальної цілісності держави.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Я пишаюся тим, що маю честь у цей передсвятковий день від імені керівництва держави та усього українського народу висловити слова щирої вдячності усім військовослужбовцям за ваші героїзм і мужність, самопожертву і звитягу, а також виконати почесну місію – вручити нашим героям державні нагороди», – сказав президент.

Зокрема, за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня командира механізованого батальйону 24 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ підполковника Романа Коренюка. Він брав участь у антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей з 2014 року. В період 11-12 лютого 2015 року особовий склад 4 механізованої роти під його керівництвом успішно зайняв рубіж під час операції з утримання населеного пункту Лутугине Донецької області. Однак унаслідок масованого артобстрілу з визначених рубежів особовий склад було виведено з метою збереження озброєння і військової техніки та бойової готовності підрозділу. Під час обстрілу поблизу населеного пункту Дебальцево Донецької області підполковник Коренюк дістав поранення.

У період 22-24 грудня 2016 року на позиціях поблизу населеного пункту Попасна під безпосереднім керівництвом офіцера підрозділи батальйону здійснили тактичне покращення положення військ, просунувшись на 1,5-3 км вглиб по фронту, не зазнавши жодних втрат.

У травні 2018 року військовослужбовці 1 механізованого батальйону під керівництвом Коренюка зайшли в «сіру зону» та взяли під контроль населений пункт Ленінське, яке утримують досі. У серпні 2018 року взято під контроль населений пункт Шуми Донецької області.

Крім того, орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено офіцера відділу бойової підготовки управління підготовки оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ майора Олексія Лисиченка. У період 2014-2017 він брав участь в АТО. Командир танкової роти 1 окремої танкової бригади майор Лисиченко безпосередньо брав участь в обороні Донецького аеропорту, неодноразово — у танкових боях на території летовища. Виконував завдання супроводу колон в аеропорт, евакуйовував особовий склад та підбиту техніку з поля бою.

18 листопада 2014 року особисто організував евакуацію та вихід з поля бою екіпажів та техніки, пошкодженої в результаті влучання снаряду. Внаслідок розриву снаряду Олексій Лисиченко дістав мінно-вибухову травму. 23 листопада 2014 року при обороні Донецького аеропорту в селі Піски Донецької області внаслідок розриву снаряду зазнав осколкових поранень.

Згідно із текстами указів Президента №№ 408/2018, 409/2018 та 411/2018 державні нагороди, почесні звання і військові звання загалом отримали майже 200 осіб.

До слова, у грудні Порошенко посмертно нагородив орденом Марину Поплавську, яка загинула в ДТП.