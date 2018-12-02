Порошенко посмертно нагородив орденом Марину Поплавську, яка загинула в ДТП
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Акторку було нагороджено орденом «За заслуги»
Акторку гумористичного проекту «Дизель Шоу» Марину Поплавську посмертно нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко.
Нагороду присудили «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».
Як повідомлялось, 20 жовтня в ДТП під Києвом загинула Марина Поплавська - акторка відомого українського гумористичного проекту «Дизель шоу».
У результаті ДТП також були госпіталізовані Єгор Крутоголов та Яна Глущенко.
Водія автобуса затримали. За даним фактом порушено кримінальне провадження.
21 жовтня у Києві пройшло прощання з актрисою. 22 жовтня Поплавську поховали у Житомирі.
Джерело: Громадське радіо