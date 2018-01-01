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    Прикордонники запобігли незаконному переміщенню медпрепаратів через лінію розмежування на Донбасі

    Держприкордонслужба встановлює вартість виявленого товару
    Українські прикордонники запобігли незаконному переміщенню великої партії медпрепаратів через лінію розмежування на Донбасі, повідомили в Держприкордонслужбі України. «Під час реалізації оперативної інформації, щодо незаконного переміщення через лінію розмежування в обхід КПВВ заборонених предметів і товарів, прикордонники Краматорського
    • Сьогодні, 08:13
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    Лікарські препарати мали намір перемістити на неконтрольовану територію в обхід КПВВ &laquo;Мар'їнка&raquo;
    Лікарські препарати мали намір перемістити на неконтрольовану територію в обхід КПВВ «Мар'їнка»

    Держприкордонслужба встановлює вартість виявленого товару

    Українські прикордонники запобігли незаконному переміщенню великої партії медпрепаратів через лінію розмежування на Донбасі, повідомили в Держприкордонслужбі України.

    «Під час реалізації оперативної інформації, щодо незаконного переміщення через лінію розмежування в обхід КПВВ заборонених предметів і товарів, прикордонники Краматорського загону спільно з співробітниками оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби, виявили в населеному пункті Мар'їнка, на території приватного будинку, шість великих сумок з товаром. У виявлених пакетах знаходилися лікарські препарати в асортименті, які мали намір перемістити на неконтрольовану територію в обхід КПВВ «Мар'їнка», - йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю.

    Окрім того, на місці події правоохоронці затримали 5 осіб, яких підозрюють в причетності до протиправної діяльності.

    «Зараз проінформовані працівники фіскальної служби. Кількість і вартість виявленого товару встановлюється», - сказано в повідомленні.
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