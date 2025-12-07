Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 8 грудня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Патапія Фіванського

8 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Патапія Фіванського. Це свято присвячене життю аскета і чудотворця, який прославився своєю глибокою вірою та даром зцілення.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 8 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Патапія Фіванського

Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

8 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Патапія, який жив у IV–V століттях і народився в місті Фіви (Єгипет). З юних років він обрав шлях служіння Богу, віддалився у пустелю, де присвятив себе суворому посту та молитві. Коли слава про його подвиги почала поширюватися, він переїхав до Константинополя, щоб уникнути людської шани, і оселився поблизу Влахернського храму.

Згідно з переказами, Бог наділив преподобного Патапія даром чудотворення. Він здійснював потужні зцілення, зокрема, виганяв бісів, лікував хвороби очей та інші недуги. Своїм життям він був прикладом стійкості та милосердя.

Молитви дня

О, преподобний отче наш Патапію! До тебе ми припадаємо і смиренно молимо: поглянь на наші немочі і скорботи. Зміцни нас у вірі, подай нам допомогу у випробуваннях. Випроси нам у Христа Бога зцілення від недуг душевних і тілесних, і моли Його дарувати нам мирне життя та спасіння душ наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо вранці був іній, то наступне літо буде дощовим та вологим.
  • Якщо стоїть тепла погода, це віщує ранню та м'яку весну.
  • Багато снігу, але немає вітру – до гарного врожаю влітку.
  • Потужний вітер у цей день вказує, що вітряна погода збережеться на найближчі дні.

Читайте також:

