Вчені пояснили, як коронавірус уражає мозок людини

Covid-19 може викликати проблеми з пам'яттю та порушення координації

Вчені із Каліфорнійського Національного дослідницького центру приматів (США) і дослідницького інституту Ротмана в Торонто (Канада) повідомили про те, яким чином коронавірус (SARS-CoV-2 ) вражає людський мозок. Про це розповів телеканал NBC News.

Фахівці з'ясували, що при потраплянні в мозок через ніс, коронавірус викликає у перехворілих людей такі симптоми, як проблеми з пам'яттю, порушення координації і «туман у голові». Спостереження за макаками-резусами показали, що симптоми ураження нейронів мозку у них проявляються через сім днів після зараження. Найчастіше це помітно у старих тварин, які хворіють на діабет.

«Я вважаю, що це дуже небезпечний сценарій перебігу хвороби», – заявив про вплив коронавірусу на мозок професор неврології Каліфорнійського університету в Девісі Джон Моррісон, який керував дослідженням.

Він припустив, що опиняючись у людському мозку клітини Covid–19 можуть уразити області, що відповідають за мислення, пам'ять, емоції та настрій.

Вчені виявили, що імунна система не реагує на частинки коронавірусу, коли вони опиняються у нейронах мозку. Це відбувається тому, що нейрони забезпечують нормальне функціонування мозку. Оскільки імунітет не бореться із коронавірусом у мозку, це ускладнює лікування хвороби.

Раніше вчені з Оксфордського університету виявили ген, який може практично вдвічі збільшити ризик важкого перебігу коронавірусу.

Фахівці провели загальногеномний аналіз (GWAS), який виявив хромосомну територію 3p21.31. Вона пов'язана із двократним збільшенням ризику відмови дихальних шляхів при Covid-19.

До слова, вчені порахували, скільки людей насправді вбив коронавірус.

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