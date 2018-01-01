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    Прогноз погоди: сьогодні на всій території України сніжитиме

    У Києві сьогодні прогнозується сніг, вдень 4-6 градусів нижче нуля
    У понеділок, 15 січня, по всій території України пройде сніг, вдень температура опуститься до -6 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На заході синоптики прогнозують сніг, вдень температура повітря триматиметься на рівні від -3 до -6. У Закарпатській області від -1 до +1. Вночі в регіоні похолоднішає до -13. На сході опади, вдень
    • Сьогодні, 06:12
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    <p>Сніг у Києві</p>
    Архівне фото «Главкома»

    Сніг у Києві

    У Києві сьогодні прогнозується сніг, вдень 4-6 градусів нижче нуля

    У понеділок, 15 січня, по всій території України пройде сніг, вдень температура опуститься до -6 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході синоптики прогнозують сніг, вдень температура повітря триматиметься на рівні від -3 до -6. У Закарпатській області від -1 до +1. Вночі в регіоні похолоднішає до -13.

    На сході опади, вдень від -3 до -6 градусів морозу, а вночі температура опуститься до -12.

    У центральних областях невеликий сніг, від -3 до -6 вдень і від -9 до -12 вночі.

    У північних областях сніг при температурі від -3 до -6, в південному регіоні аналогічна погода. Лише в АР Крим буде трохи тепліше - від -1 до -3.

    У Києві сьогодні прогнозується сніг, вдень 4-6 градусів нижче нуля.

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    Як повідомляв «Главком», синоптики попередили про сильні снігопади. Протягом найближчих днів температура значно знизиться у нічні години.

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