Прогноз погоди: сьогодні на всій території України сніжитиме
- Сьогодні, 06:12
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Сніг у Києві
У Києві сьогодні прогнозується сніг, вдень 4-6 градусів нижче нуля
У понеділок, 15 січня, по всій території України пройде сніг, вдень температура опуститься до -6 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході синоптики прогнозують сніг, вдень температура повітря триматиметься на рівні від -3 до -6. У Закарпатській області від -1 до +1. Вночі в регіоні похолоднішає до -13.
На сході опади, вдень від -3 до -6 градусів морозу, а вночі температура опуститься до -12.
У центральних областях невеликий сніг, від -3 до -6 вдень і від -9 до -12 вночі.
У північних областях сніг при температурі від -3 до -6, в південному регіоні аналогічна погода. Лише в АР Крим буде трохи тепліше - від -1 до -3.
У Києві сьогодні прогнозується сніг, вдень 4-6 градусів нижче нуля.
Як повідомляв «Главком», синоптики попередили про сильні снігопади. Протягом найближчих днів температура значно знизиться у нічні години.