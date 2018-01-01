Прогноз погоди: сьогодні на всій території України сніжитиме

У Києві сьогодні прогнозується сніг, вдень 4-6 градусів нижче нуля

У понеділок, 15 січня, по всій території України пройде сніг, вдень температура опуститься до -6 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На заході синоптики прогнозують сніг, вдень температура повітря триматиметься на рівні від -3 до -6. У Закарпатській області від -1 до +1. Вночі в регіоні похолоднішає до -13. На сході опади, вдень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Архівне фото «Главкома» Сніг у Києві

У Києві сьогодні прогнозується сніг, вдень 4-6 градусів нижче нуля

У понеділок, 15 січня, по всій території України пройде сніг, вдень температура опуститься до -6 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході синоптики прогнозують сніг, вдень температура повітря триматиметься на рівні від -3 до -6. У Закарпатській області від -1 до +1. Вночі в регіоні похолоднішає до -13.

На сході опади, вдень від -3 до -6 градусів морозу, а вночі температура опуститься до -12.

У центральних областях невеликий сніг, від -3 до -6 вдень і від -9 до -12 вночі.

У північних областях сніг при температурі від -3 до -6, в південному регіоні аналогічна погода. Лише в АР Крим буде трохи тепліше - від -1 до -3.

У Києві сьогодні прогнозується сніг, вдень 4-6 градусів нижче нуля.

Як повідомляв «Главком», синоптики попередили про сильні снігопади. Протягом найближчих днів температура значно знизиться у нічні години.