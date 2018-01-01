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    Прогноз погоди: сьогодні в Україні похолодає, на півдні та сході місцями сніг

    В Києві в неділю без опадів, температура повітря вдень 3-5 градусів нижче нуля
    У неділю, 14 січня, в Україні похолодає, а в деяких східних і південних областях очікується сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На заході без опадів, вдень температура буде триматися на рівні від -4 до 0 градусів, вночі похолодає до -9. На сході вдень 3-5 градусів морозу, а вночі 9-11 градусів нижче нуля. У Донецькій області синоптики
    • Сьогодні, 06:11
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    В Києві в неділю без опадів, температура повітря вдень 3-5 градусів нижче нуля

    У неділю, 14 січня, в Україні похолодає, а в деяких східних і південних областях очікується сніг.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході без опадів, вдень температура буде триматися на рівні від -4 до 0 градусів, вночі похолодає до -9. На сході вдень 3-5 градусів морозу, а вночі 9-11 градусів нижче нуля. У Донецькій області синоптики прогнозують випадання снігу.

    У центрі і на півночі опадів не очікується, денна температура повітря -2...-5 градусів. На півдні вдень стовпчики термометра покажуть -1...-5 градусів.

    Крім цього, у Запорізькій, Херсонській областях та Криму очікується випадання снігу.

    В Києві в цей день без опадів, температура повітря вдень 3-5 градусів нижче нуля.

    Як повідомляв «Главком», синоптики попередили про сильні снігопади з 18 січня. Протягом найближчих днів температура знизиться у нічні години до 4-9 градусів морозу.

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