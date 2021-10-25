Зупинка транспорту, «кусючі» штрафи МОЗ, останній транш Єврокомісії. Новини 25 жовтня за хвилину

Влада Енергодара зупинила роботу громадського транспорту, Європейська комісія надала Україні €600 млн кредиту, МОЗ встановив штрафи за відсутність covid-документів

Перше місто в Україні повністю зупинило громадський транспорт

В Енергодарі Запорізької області з 25 жовтня повністю зупинили роботу громадського транспорту. Обмеження триватимуть на період «червоної» зони адаптивного карантину.

Підприємствам Енергодара, які використовують автобуси для розвезення співробітників, рекомендується розробити графіки та маршрути таким чином, щоб мінімізувати контакт працівників з іншими городянами.

Єврокомісія перерахувала Україні €600 млн макрофінансової допомоги

Європейська комісія надала Україні €600 млн кредиту. Це останній транш в рамках діючої програми макрофінансової допомоги.

Як зазначається в повідомленні Єврокомісії, після цієї виплати непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм досягала €4,4 млрд.

Цей транш є частиною екстреного пакету ЄС на €3 млрд для 10 країн Східного партнерства, який спрямований на те, щоб допомогти подолати економічні наслідки пандемії Covid-19.

У лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні

Влада Чернігова заявляє, що в міських лікарнях кисню для підтримки хворих із Covid-19 лишилося на кілька годин. Про це сьогодні повідомила пресслужба Чернігівської міськради, яка посилається на заяву очільника однієї з лікарень Валентина Кухаря.

Крім того, запасів кисню в лікарнях, які опікуються лікуванням хворих на коронавірус жителів Херсонської області, вистачить лише на три дні, заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко.

МОЗ назвав «кусючі» штрафи для пасажирів без covid-документів

У разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

Стосуються правила регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях.

Вибух знищив у Росії частину житлового будинку

У будинку в російському місті Набережні Челни ввечері 25 жовтня прогримів вибух. Як повідомили в головному управлінні МНС Росії у Татарстані, постраждали щонайменше чотири людини, 32 евакуйовані. Під завалами можуть знаходитися три особи, за попередніми даними, всі живі, пише ТАСС з посиланням на джерела.