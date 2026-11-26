26 листопада на Закарпатті та Прикарпатті вдень мокрий сніг із налипанням, на дорогах у західних областях ожеледиця

У четвер, 26 листопада, в Україні хмарно з проясненнями та переважно без опадів, проте вночі до 7° морозу, а на заході вдень мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

26 листопада в Україні тиск зростатиме, і погоду без істотних опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску. Лише на погоду південно-західної частини впливатиме атмосферний фронт, який вдень зумовить сніг, а на Закарпатті та Одещині – з дощем. З північних напрямків надходитиме холодне повітря, проте на розподіл температури впливатиме захмарене небо, яке захищатиме від сильнішого холоду.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті й Прикарпатті вдень мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на Одещині переважно дощ. Вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, у південно-західній частині південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі 1–7° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні країни 2–7° тепла.

Погода у Києві

У четвер, 26 листопада, у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 1–6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1–3° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні, крім півдня, місцями йшов невеликий сніг, а на дорогах подекуди була ожеледиця. Тепер опади відступають, але морози вночі посилюються. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 23–29 листопада 2026 року.