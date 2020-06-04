З’явився ще один претендент на крісло мера Києва



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Екснардеп Микола Томенко має намір балотуватися в мери Києва

Кількість охочих балотуватися на посаду столичного голови зростає з кожним днем

Колишній народний депутат, лідер партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко балотуватиметься на посаду мера Києва.

Про це повідомила пресслужба партії.

За підсумками засідання ради партії Томенко повідомив, що наразі завершується формування команди для виборів у міську раду столиці, а кандидатом на посаду міського голови Києва партія визначила його.

Раніше чинний мер Києва Віталій Кличко підтвердив свій намір втретє балотуватися на посаду міського голови столиці.

Нагадаємо, Олександр Качура та Олександр Дубінський заявили про наміри брати участь у внутрішньопартійних праймеріз «Слуги народу» з відбору кандидата на посаду мера Києва. Дубінський 31 травня оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.

Також народний депутат Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера Києва.

Заступник керівника Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва.

Повідомлялося, що у партії «Європейська солідарність» розглядають можливість участі п’ятого президента, лідера партії Петра Порошенка у виборах мера Києва.

Також у Києві були помічені агітаційні борди голови столичного осередку «Батьківщини» Віталія Нестора.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».

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