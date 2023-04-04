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Пригожин встановив у Бахмуті прапор на будівлі, яка давно знищена – Череватий

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пригожин встановив у Бахмуті прапор на будівлі, яка давно знищена – Череватий
Бахмут надалі залишається основним напрямком наступу росіян
фото: Telegram / Deepstate

Найманці Пригожина продовжують зазнавати значних втрат у Бахмуті

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що власник ПВК «Вагнер» підняв російський прапор над будівлею міської ради. Проте ця адмінбулівля вже давно знищена, а найманці Пригожина надалі зазнають втрат у місті. Про це Череватий сказав в ефірі телемарафону.

«Пригожин їздить, напевно, в Бахмут, тому що в Петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани… І встановлює прапори на будівлях, яких уже давно фізично не існує. Тобто цієї будівлі, як він каже, міської адміністрації, вона просто знищена», – зазначив Череватий.

Представник ЗСУ наголосив, що Бахмут надалі залишається основним напрямком наступу росіян, здебільшого «вагнерівців». Лише 3 квітня відбулось 32 атаки росіян та 26 боєзіткнень як в самому Бахмуті, так і на околицях міста.

Раніше аналітии ISW Бойовики ПВК «Вагнер» могли просунулися далі в центрі Бахмута. У ніч проти 2 квітня «вагнерівці», вочевидь, захопили будівлю Бахмутської міськдержадміністрації

До слова, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупвнтів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка

Теги: Бахмут ПВК Вагнера війна Донеччина

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