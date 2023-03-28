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Начальник поліції на Донеччині назвав прифронтові міста, куди повертаються люди

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Начальник поліції на Донеччині назвав прифронтові міста, куди повертаються люди
Усе більше місцевих мешканців повертається до Слов'янська
фото з відкритих джерел

Кількість мешканців деокупованих Слов’янська та Лимана зростає

З Костянтинівки після частих обстрілів люди починають виїжджати, а от до Слов‘янської та Лиманської громад після деокупації повернулось близько 10 тис. людей. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Нацполіції Донеччини Руслан Осипенко.

За його словами, адміністрація там організувала в містах освітлення, у містах працюють мобільні вежі, повертаються підприємці. З Краматорська зараз пішов відтік: якщо раніше там мешкало 150 тис. людей, то зараз залишилось 68 тис., з яких близько 5 тис. дітей. У Слов‘янську ж навпаки – люди прибувають, кількість населення зростає. 

«Люди мігрують. От два тижні тому в Краматорську прилетіла ракета X-59 у житловий будинок. На той момент в 36-квартирному будинку мешкало 14 осіб, а на момент прильоту перебувало до десяти. Тобто практично всі місцеві виїхали з багатоквартирних будинків, що рятує від глобальних втрат», – розповів Осипенко.

Нині окупанти обстрілюють Краматорськ здебільшого вночі з таких категорій озброєння як ЗРК С-300 – воно є неточним, тобто може летіти в одну локацію, а попасти в житловий будинок. Тому люди й мігрують – хтось в межах Донецької області, хтось під час обов‘язкової евакуації виїхав в інші регіони, не знайшов себе там чи закінчились кошти та зараз повернувся.

Нагадаємо, що нещодавно ворог завдав жахливого удару по центру Слов'янська. Кількість поранених внаслідок удару Росії по Слов'янську сягнула 34, також загинули дві людини.

До слова, росіяни у Краматорську зруйнували будівлю заснованого китайцем вишу. Краматорський економіко-гуманітарний інститут був осередком вивчення китайської мови на сході України.

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Теги: Донеччина Слов’янськ населення Лиман Руслан Осипенко

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