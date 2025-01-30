На Одещині чоловік відмовився воювати через віру, але на суді забув «Отче наш»

За словами дружини підсудного, вона не хотіла, щоб її чоловік ішов до війська, тому сказала писати відмову від служби

На Одещині судили чоловіка, який відмовився служити, посилаючись на нібито релігійні переконання. Він також відмовився від служби, оскільки він має двох дітей і наразі його дружина вагітна втретє. Про це йдеться у вироку суду.

Як встановив суд, 20 лютого 2024 року чоловік відмовився отримувати повістку про направлення до військової частини, посилаючись на свої релігійні переконання.

«Однак на пропозицію суду не зміг повністю прочитати молитву «Отче наш» або будь-яку іншу відому йому молитву, а з десяти заповідей зміг назвати лише кілька найвідоміших (не вкради, не вбий), – йдеться у вироку.

На суді чоловік заявив, що не може служити, бо для нього першочергове значення має жінка з дітьми, а військова служба може поставити під загрозу його життя, а відтак і інтереси сім`ї.

Чоловік також висловив незгоду із висновком ВЛК про його придатність до служби, але не оскаржував його, бо нібито не знав про таку можливість.

За словами дружини підсудного, вона не хотіла, щоб її чоловік ішов до війська, тому сказала писати відмову від служби. Про нібито релігійність чоловіка вона також згадала.

Цікаво, що ні ухилянт, ні його дружина не змогли назвати імені жодного зі священників, яких нібито відвідував чоловік, коли ті приїжджали до церкви у селі.

Суд визнав чоловіка винуватим в ухиленні від мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу). Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак він ще може оскаржити вирок.

Нагадаємо, на Сумщині до трьох років позбавлення волі засуджено Андрія Х. за ухилення від мобілізації. Як сказано у матеріалі «Главкома» «Дуже набожні ухилянти. На чий бік стають суди?», у березні цього року у власній квартирі офіцерові запасу, який перебуває на військовому обліку, ТЦК намагався вручити повістку, але той відмовився від її отримання.

Раніше Дарницький районний суд Києва визнав винним в ухиленні від мобілізації члена буддійської релігійній організації «Дзогчен Громада» і призначив чотири роки позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.