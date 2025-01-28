Прикордонники виявили фіктивне подружжя, яке «забуло» спільну адресу проживання  

Під час бесіди «пара» не змогла дійти до спільного знаменника щодо адреси їхнього проживання, були й інші неспівпадіння

На українсько-польському кордоні виявили псевдоподружжя, яке уклали шлюб з метою незаконного виїзду за межі країни чоловіка. 26-річний киянин уклав шлюб із 42-річною жителькою столиці з інвалідністю. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За версією «молодят» вони прямували до Польщі провідати товариша чоловіка. Пізніше ж з'ясувалося, що ніякого товариша за кордоном немає, а жінка, після того як переправить чоловіка, мала отримати винагороду – $2 тис.

Також під час бесіди «пара» не змогла дійти до спільного знаменника щодо адреси їхнього проживання. Крім того, були й інші неспівпадіння.

Оперативники сьомого прикордонного Карпатського загону надіслали до поліції повідомлення про ознаки кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Нагадуємо, використання будь-яких схем для незаконного виїзду за кордон є грубим порушенням закону та передбачає відповідальність.

Нагадаємо, у пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» прикордонники виявили 26-річного меканця Донеччини, який намагався незаконно перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Однак, під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності документів. За даним фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою.