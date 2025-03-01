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США більше не даватимуть військову допомогу Україні – речниця Білого дому

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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США більше не даватимуть військову допомогу Україні – речниця Білого дому
фото: AP

Лівітт: У пріоритеті в США мирні переговори, а не продовження війни

Військова допомога США для України буде зупинена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Лівітт, які вона сказала журналістам.

Лівітт заявила, що у пріоритеті в США нібито мирні переговори, а не продовження війни.

«Ми більше не збираємося просто виписувати чисті чеки на війну в дуже далекій країні без справжнього, міцного миру», – сказала вона.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: переговори війна США Володимир Зеленський військова допомога Україна

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