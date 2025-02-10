Держприкордонслужба: Кількість спроб незаконного перетину кордону значно зменшилась

Більшість випадків втечі з України трапляється поза межами пунктів пропуску на кордоні з Румунією і Молдовою

Кількість охочих незаконно перетнути кордон зменшилась

З літа минулого року в Україні спостерігається тенденція до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Якщо порівняти січень із липнем минулого року, то зменшення аж на 45%. Однак загалом спроби незаконного перетину кордону, на жаль, продовжуються щодня, хоч кількість охочих зменшилась…» – сказав він.

Речник зазначив, що, як і раніше, більшість випадків трапляється поза межами пунктів пропуску на кордоні з Румунією і Молдовою. Менше – на кордоні зі Словаччиною й Угорщиною. Найменше спроб незаконного перетину кордону – на ділянці із Польщею.

Однак все ще є спроби незаконного перетину і безпосередньо у пунктах пропуску. Тут вже найбільше випадків – на кордоні із Польщею. Демченко наголосив, що там найбільший пасажиропотік.

Прикордонник наголосив, що часто ухилянти звертаються до злочинних організованих груп по «допомогу» за чималі кошти. Зловмисники наражають людей на небезпеку, спрямовуючи їх на маршрути через ріки чи гірську місцевість.

Від початку повномасштабного вторгнення за участю прикордонників було викрито понад 760 таких злочинних організованих груп, зокрема в січні 2025 року – близько 40 груп.

Нагадаємо, прикордонники Мукачівського загону затримали двох військовозобов'язаних чоловіків, які три дні блукали в горах, щоб незаконно потрапити до Румунії.

Як повідомлялося, на Львівщині прикордонники затримали громадянина Туреччина, який намагався перебратися до Польщі, замаскувавшись під «рибалку».

Раніше на українсько-польському кордоні прикордонники виявили псевдоподружжя, яке уклали шлюб з метою незаконного виїзду за межі країни чоловіка. 26-річний киянин уклав шлюб із 42-річною жителькою столиці з інвалідністю.

До слова, перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк пояснив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідають лише за ведення обліку мобілізованих, а також за відбір і поповнення Сил оборони. Вони не уповноважені здійснювати розшук ухилянтів – це завдання місцевої влади та правоохоронних органів.