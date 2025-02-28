Помилка в одному слові. Один зі співавторів Будапештського меморандуму пояснив, чому документ не захистив Україну

Ексглава МЗС РФ Андрій Козирєв: «Я б не відкидав Будапештський меморандум, а скористався ним»

Ексглава МЗС РФ Андрій Козирєв заявив, що проблема Будапештського меморандуму полягає у відсутності юридичних зобов’язань у підписантів. За його словами, ключову роль у цьому відіграло використання в тексті документа слова assurances замість guarantees. Про це Козирєв сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Тепер повернімося до тексту Будапештського договору, навіть не договору, а декларації. У російській мові це звучить як «гарантії». Але англійською, всі це знали і розуміли, і українська делегація також, у документі написано assurances, ми ж англійською писали документ. А в англійській мові є два слова: guarantees і assurances. Guarantees – перекладається як гарантії, які містять юридичні зобов’язання. Assurances – також перекладається як гарантії. Це обов'язок, але без юридичного зобов’язання. Відчуваєте різницю?», – підкреслив політик.

Колишній міністр закордонних справ РФ зазначив, що використання в тексті Будапештського меморандуму слова assurances замість guarantees було рішенням американської сторони. Він також зауважив, що сам меморандум був підписаний як декларація:

«Це (слово assurances в меморандумі) було зроблено свідомо. Чому? І українці хотіли (підписати документ), ми пішли за Україною, казали, що треба писати «гарантії». Та і взагалі, не потрібно укладати декларацію, оскільки декларація є наміром, а не Договором, який має обов'язкову автоматичну силу. І, звичайно, справа не тільки в одному слові. А в тому, що декларація не вимагає ратифікації. Документ підписує глава держави. Американські дипломати заявили, що договір не спрацює, тому що його повинен ратифікувати Конгрес. У Клінтон була велика проблема з Конгресом. В Америці це майже завжди так. Загалом, ратифікація – це довга процедура з непередбачуваним кінцем».

Козирєв розповів, що пропозиція підписати меморандум (декларацію), а не договір, надійшла від США. І Україна погодилася на цей варіант.

«У той час, якщо президент США, неважливо від якої партії, підписував якесь зобов’язання, то його дотримувалися, така була традиція. Це зараз така традиція зруйнована, Трамп не поважає такі документи, крім договорів, які були ратифіковані Конгресом, які стали законом. І він не поважає декларацію, він не поважає попередніх президентів. Тепер цей документ втратив своє значення», – підкреслив політик.

Ексглава МЗС РФ наголосив, що з Києва час від часу лунають заяви про те, що Будапештський меморандум є недієвим і втратив значення. Однак Козирєв підкреслив, що документ залишається єдиним міжнародним документом, схваленим Радою безпеки ООН та підписаним на найвищому рівні – президентом США, прем'єр-міністром Великої Британії, а також представниками Франції та Китаю.

«Але навіть у цій декларації спеціально виділено завдання забезпечення територіальної цілісності і суверенітету України, це написано чорним по білому. Тому я б на місці Києва не став би відкидати цей документ. Я би став казати, що цей документ дуже важливий, що все одно це політичні зобов’язання Заходу. Це і політичні зобов'язання Росії, які вона порушила», – наголосив Козирєв.

Ексглава МЗС РФ додав: «Проблема не в тому, що документ поганий, а в тому, що Росія його порушила. І це те, про що ви повинні говорити весь час. Це вигідна тема. Дуже часто в Америці політичні діячі, в тому числі і в Конгресі, кажуть: «Ні, чекайте, це не так просто, у нас є морально-політичний обов'язок, хоча і не юридичний, а морально-політичний обов'язок підтримувати і захищати територіальну цілісність України за цим Меморандумом». Тому я б не викидав Меморандум, а скористався ним».

Також перший глава МЗС Росії Андрій Козирєв розповів, що брав безпосередню участь у створенні тексту Будапештського меморандуму, власноруч вносячи правки. За його словами, над документом працювали представники США, України, а також тодішній міністр закордонних справ Угорщини Геза Єсенський.