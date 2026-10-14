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Мінцифри розповіло, як азартні ігри впливають на українців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Мінцифри розповіло, як азартні ігри впливають на українців
Заступниця міністра цифрової трансформації Наталія Денікеєва заявила, що майже половина опитаних українців, які грають в азартні ігри, стикаються з фінансовими проблемами
фото: glavcom.ua

45% опитаних учасників азартних ігор повідомили про фінансові проблеми, пов'язані з грою

Майже половина українців, які беруть участь в азартних іграх, стикається з фінансовими проблемами, а понад 40% відчувають через них стрес і тривогу. Водночас лише кожен п'ятий гравець знає, де можна отримати допомогу в разі виникнення труднощів. Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Наталія Денікеєва під час круглого столу «Вплив азартних ігор на суспільство», повідомляє кореспондент «Главкома».

За результатами дослідження Центру відповідальної гри, 45% опитаних учасників азартних ігор повідомили про фінансові проблеми, пов'язані з грою. Ще 41% респондентів зазначили, що азартні ігри спричиняють у них стрес і тривогу.

Водночас ці показники не означають, що всі опитані, які зіткнулися з негативними наслідками азартних ігор, мають ігрову залежність. Йдеться про фінансові та психологічні труднощі, про які самостійно повідомили учасники дослідження.

Окрему увагу під час круглого столу приділили недостатній поінформованості громадян про можливості отримання допомоги. Зокрема, лише близько 20% опитаних гравців знають, куди необхідно звертатися, якщо через азартні ігри виникають проблеми.

Дослідження Центру відповідальної гри також показало, як українці загалом оцінюють вплив азартних ігор на суспільство. Зокрема, 75% опитаних громадян вважають азартні ігри серйозною суспільною проблемою. Водночас протягом останнього року безпосередньо брали участь в азартних іграх лише 5% респондентів.

Заступниця міністра цифрової трансформації Наталія Денікеєва наголосила, що державна політика у сфері азартних ігор не повинна обмежуватися лише попередженням громадян про можливі ризики.

За її словами, важливо також допомагати людям своєчасно розпізнавати проблеми, які можуть виникати через азартні ігри, та забезпечувати їх інформацією про те, куди можна звернутися по допомогу.

Окрім запобігання негативним наслідкам азартних ігор, Міністерство цифрової трансформації працює над протидією нелегальному гральному бізнесу. Зокрема, відомство спільно з державним агентством PlayCity здійснює заходи щодо боротьби з нелегальними організаторами азартних ігор.

Паралельно Мінцифри та PlayCity розробляють систему онлайн-моніторингу легального грального ринку. Вона має стати інструментом державного контролю за діяльністю організаторів азартних ігор, які працюють у правовому полі.

Нагадаємо, 28 серпня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив першу в історії держави стратегію боротьби з ігровою залежністю, розраховану до 2035 року. Документ передбачає проведення інформаційних кампаній, запровадження уроків у школах про ризики азартних ігор, раннє виявлення залежності, а також розширення доступу до лікування, психологічної допомоги та реабілітації. До реалізації стратегії планують залучити десятки державних установ.

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Теги: Україна азартні ігри

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