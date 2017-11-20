Ректор одеського університету пояснив причину вимушених канікул до весни

Цієї зими найбільші вузи країни вимушено перейшли у режим суворої економії

Ректор Одеського національного університету імені І. Мечникова Ігор Коваль назвав причину, через яку студенти його ВНЗ вимушені до весни навчатися «дистанційно». Справа — у нестачі фінансування. «Кількість студентів у вузі з року в рік стає меншою, а це позначається і на фінансуванні. Коли в аудиторії сидить 150



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Фото з відкритих джерел Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Цієї зими найбільші вузи країни вимушено перейшли у режим суворої економії

Ректор Одеського національного університету імені І. Мечникова Ігор Коваль назвав причину, через яку студенти його ВНЗ вимушені до весни навчатися «дистанційно». Справа — у нестачі фінансування.

«Кількість студентів у вузі з року в рік стає меншою, а це позначається і на фінансуванні. Коли в аудиторії сидить 150 студентів — її потрібно опалювати, коли сидить 20 — її так само слід опалювати. А фінансування іде з розрахунку на кількість студентів», — пояснив у коментарі «Главкому» Коваль.

Проблема з опаленням виникла і в інших одеських вишах. Навчання в Одеській юридичній академії, Національній академії харчових технологій, Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського теж поновляться практично навесні — 26 лютого.

Нагадаємо, що найбільші вузи країни вимушено перейшли цієї зими у режим суворої економії енергоресурсів. Ректорів поставили перед фактом: брак бюджетного фінансування – їхня проблема. Найпростіший спосіб зекономити – припинити опалення величезних приміщень навчальних закладів у холодну пору року.

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