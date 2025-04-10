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Російські дрони тепер можуть розкидати вибухонебезпечні предмети – МВС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Російські дрони тепер можуть розкидати вибухонебезпечні предмети – МВС
МВС: Уважно подивіться на фото – так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети
фото: mvs.gov.ua

Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий

Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Як передає «Главком», про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Такі дрони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. 

«Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Обов’язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112», – наголосили в МВС.

Нагадаємо, Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю.

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Так, увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області.

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Теги: безпілотник росіяни дрон

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