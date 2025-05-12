110 квартир від одного забудовника. Нові деталі скандалу з одіозним «смотрящим за Київрадою» Комарницьким

«Смотрящий за Київрадою» Комарницький та його дружина володіли 110 квартирами від одного забудовника

Одіозний столичний бізнесмен та екс-депутат Денис Комарницький, якого раніше пов'язували зі схемами незаконного виділення землі в Києві разом із дружиною володіли небувало великою кількістю нерухомості у Києві. Нові деталі майнового стану «смотрящого за Київрадою» опублікували журналісти «Слідства.Інфо» у своєму розслідуванні, пише «Главком».

Згідно з розслідуванням, протягом 2016-2018 років Комарницький разом зі своєю дружиною Іриною були власниками 110 квартир у престижних новобудовах столиці. Розслідувачі встановили, що подружжя Комарницьких володіло 52 квартирами в ЖК «Комфорт Таун», 48 помешканнями в бізнес-класі «Central Park» та ще 10 квартирами преміум-класу в «Tetris Hall». Усі ці житлові комплекси були зведені одним забудовником – компанією KAN Development, засновником якої є Ігор Ніконов, колишній перший заступник голови КМДА Віталія Кличка у 2014-2015 роках.

Особливу увагу журналістів привернула швидкість, з якою Комарницькі продавали ці квартири – протягом лічених днів або тижнів після оформлення права власності. За оцінками «Слідства.Інфо», лише продаж квартир у «Комфорт Тауні» та «Central Park» міг принести подружжю понад 330 млн грн. Загальна виручка від продажу всіх 110 квартир могла сягати 440 млн грн.