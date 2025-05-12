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110 квартир від одного забудовника. Нові деталі скандалу з одіозним «смотрящим за Київрадою» Комарницьким

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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110 квартир від одного забудовника. Нові деталі скандалу з одіозним «смотрящим за Київрадою» Комарницьким
Комарницький разом зі своєю дружиною Іриною були власниками 110 квартир у престижних новобудовах столиці
фото: скріншот з відео

«Смотрящий за Київрадою» Комарницький та його дружина володіли 110 квартирами від одного забудовника

Одіозний столичний бізнесмен та екс-депутат Денис Комарницький, якого раніше пов'язували зі схемами незаконного виділення землі в Києві разом із дружиною володіли небувало великою кількістю нерухомості у Києві. Нові деталі майнового стану «смотрящого за Київрадою» опублікували журналісти «Слідства.Інфо» у своєму розслідуванні, пише «Главком».

Згідно з розслідуванням, протягом 2016-2018 років Комарницький разом зі своєю дружиною Іриною були власниками 110 квартир у престижних новобудовах столиці. Розслідувачі встановили, що подружжя Комарницьких володіло 52 квартирами в ЖК «Комфорт Таун», 48 помешканнями в бізнес-класі «Central Park» та ще 10 квартирами преміум-класу в «Tetris Hall». Усі ці житлові комплекси були зведені одним забудовником – компанією KAN Development, засновником якої є Ігор Ніконов, колишній перший заступник голови КМДА Віталія Кличка у 2014-2015 роках.

Особливу увагу журналістів привернула швидкість, з якою Комарницькі продавали ці квартири – протягом лічених днів або тижнів після оформлення права власності. За оцінками «Слідства.Інфо», лише продаж квартир у «Комфорт Тауні» та «Central Park» міг принести подружжю понад 330 млн грн. Загальна виручка від продажу всіх 110 квартир могла сягати 440 млн грн.

«Не хабар, а бізнес-діяльність»

На основі попередніх повідомлень про підозри щодо причетності Комарницького до корупційних схем з землею в Києві, журналісти припускають, що ці квартири могли бути формою розрахунку за надання «послуг» забудовникам.

На запитання журналістки про те, чи були ці квартири хабарем, Ірина Комарницька відповіла: «Ні, це не хабар. Це бізнес-діяльність», але відмовилася розкрити деталі цього «бізнесу».

У KAN Development на запит «Слідства.Інфо» щодо 110 квартир Комарницьких відповіді не надали.

Як відомо, у лютому 2025 року правоохоронці проводили масштабну антикорупційну операцію «Чисте місто», в рамках якої фігурував і Денис Комарницький. Згодом стало відомо про його втечу з країни. Журналісти Bihus.Info також публікували матеріали про можливу причетність Комарницького до махінацій із землею та нерухомістю в столиці, посилаючись на так звані «понятійки» 2020 року, де йшлося про можливу «винагороду» у вигляді третини квартир від забудовників.

Нагадаємо, у київських корупційних схемах паркомісця стали новою «розмінною монетою» для хабарів. За інформацією журналістів, замість готівки чи інших цінностей, впливові особи можуть отримувати паркомісця як «бонус» за лояльність або сприяння у вирішенні питань. За інформацією розслідувачів, у колах, пов'язаних із Комарницьким, паркомісця можуть використовуватись як «подяка» за послуги, особливо коли сума хабара є меншою за $100 тис., як у випадку з Марченко, і коли йдеться про суми від $10 тис до $50 тис. 

До слова, Вищий антикорупційний суд наклав арешт на низку майна бізнесмена Дениса Комарницького, його дружини Ірини та його водія Юрія Дашкова.

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Теги: нерухомість Київ Денис Комарницький

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