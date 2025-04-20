Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині – DeepState

Ворог під час перемир'я окупував село на Лиманському напрямку

Ворог також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці

Російські війська окупували Катеринівку на Лиманському напрямку. Як інформує «Главком», про це увечері 20 квітня повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

«Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці», – сказано у повідомленні.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Водночас він додав, що війська РФ «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

Президент України Володимир Зеленський спершу назвав заяву про «великоднє перемирʼя» «черговою спробою Путіна пограти з життями людей». Однак згодом казав, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». Також він пропонував продовжити «великоднє перемирʼя» на 30 днів, якщо тиша справді запанує.

BBC з посиланням на українського офіцера писало, що низка українських підрозділів отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після початку «великоднього перемир'я».

Попри заяви з російського боку про нібито дотримання перемир’я, українські військові доповідали президентові Зеленському про відсутність припинення штурмових дій та обстрілів.

Також Нацгвардія розповіла, для чого російські війська використовують перемир’я.