Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині – DeepState
Ворог під час перемир'я окупував село на Лиманському напрямку
фото з відкритих джерел

Ворог також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці

Російські війська окупували Катеринівку на Лиманському напрямку. Як інформує «Главком», про це увечері 20 квітня повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

«Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці», – сказано у повідомленні.

Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині – DeepState фото 1

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Водночас він додав, що війська РФ «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

Президент України Володимир Зеленський спершу назвав заяву про «великоднє перемирʼя» «черговою спробою Путіна пограти з життями людей». Однак згодом казав, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». Також він пропонував продовжити «великоднє перемирʼя» на 30 днів, якщо тиша справді запанує.

BBC з посиланням на українського офіцера писало, що низка українських підрозділів отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після початку «великоднього перемир'я».

Попри заяви з російського боку про нібито дотримання перемир’я, українські військові доповідали президентові Зеленському про відсутність припинення штурмових дій та обстрілів.

Також Нацгвардія розповіла, для чого російські війська використовують перемир’я

Читайте також:

Теги: військові ворог Донеччина окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заслухав доповідь Сирського
РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського
Сьогодні, 07:22
Російські дрони атакували Дніпро
Росія атакувала Дніпро: є жертви та десятки поранених (фото, відео)
17 квiтня, 04:05
Брати приїхали провідати маму
У Третій штурмовій бригаді воюють семеро рідних братів
12 квiтня, 21:20
Захисники й захисниці проходитимуть авторизацію через застосунок Армія+
Військові одружуватимуться в Дії поза чергою. Уряд ухвалив постанову
4 квiтня, 14:15
Ворожий дрон поцілив по цивільній інфраструктурі міста
Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула людина
1 квiтня, 23:41
Аналітики повідомили про ситуацію в Торецьку
Росіяни штурмують позиції біля шахти «Торецька»: DeepState про ситуацію в місті
31 березня, 22:24
РФ просунулася в Розливі
Окупанти просунулися на одному з напрямків фронту: мапи DeepState
31 березня, 06:58
Ворог прагне фізично та морально послабити українську армію через постійний тиск
Білецький розкрив основну стратегію росіян на фронті
29 березня, 16:50
Після повернення в Росію житель Курщини почав брехати про ЗСУ
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
22 березня, 21:13

Події в Україні

Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині – DeepState
Нацгвардія розповіла, для чого російські війська використовують перемир’я
Нацгвардія розповіла, для чого російські війська використовують перемир’я
Кремль зробив заяву щодо продовження «великоднього перемир’я»
Кремль зробив заяву щодо продовження «великоднього перемир’я»
ЗСУ розгромили колону з 300 штурмовиків і десятків бронемашин на Запорізькому напрямку
ЗСУ розгромили колону з 300 штурмовиків і десятків бронемашин на Запорізькому напрямку
На Закарпатті потяг ущент розтрощив авто
На Закарпатті потяг ущент розтрощив авто
На Торецькому напрямку українські військові потрапили в засідку – Зеленський
На Торецькому напрямку українські військові потрапили в засідку – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
354K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 квітня 2025
20K
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
18K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
15K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна

Новини

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Сьогодні, 04:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua