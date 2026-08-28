Шон Пенн перекурив з бійцем РДК в тамбурі потяга (відео)

Шон Пенн передав послання ФСБ

Голлівудський актор Шон Пенн показався в компанії учасника Російського добровольчого корпусу (РДК), ексвидавця видання «Медіазона» Петра Вєрзілова. Про це пише «Главком» із посиланням на допис бійця в Instagram.

Петро Вєрзілов і Шон Пенн поговорили про людей, які ризикують своїм життям заради свободи інших. Водночас актор і росіянин разом показалися із цигарками в тамбурі потяга. Вони зробили спільні фото та відео. «Говорили із Шоном про те, як неймовірно круто, що у світі є люди, готові ризикувати власним життям заради свободи інших. Згадували цитату Чарльза Буковскі: «Знайди те, що любиш, і дозволь цьому вбити тебе», – йдеться у дописі.

Вєрзілов заявив, що торік ФСБ планувало його вбивство. Тож боєць разом із Шоном Пенном передав вітання організаторам. Своє послання ФСБ голлівудський актор передав у вигляді середнього пальця. «Передавали привіт загонам смерті з ФСБ Росії, які, як стало відомо цього тижня, увесь минулий рік планували моє вбивство. Привіт!» – написав він.

Також боєць РДК висловився про те, як Шон Пенн підтримує Україну. «Окрім того, що Шон один із найвидатніших і найтитулованіших акторів у світі (триразовий лауреат «Оскара», більше не буває) і неймовірна за широтою своїх інтересів (і життєвих пригод) людина, він американець, який зробив найбільший особистий внесок у боротьбу з російською агресією в Україні. А це дуже круто», – висловився він.

До слова, у коментарях Петру Вєрзілову та Шону Пенну нагадали, що у потягах палити заборонено. Зокрема, серед тих, хто зробив зауваження пасажирам, був член наглядової ради «Укрзалізниці» та радник Офісу Президента Сергій Лещенко.

фото: скриншот Instagram

«Курити в потягах заборонено», – написав Лещенко. «Так і є..» – відповів Вєрзілов, доповнивши своє повідомлення емодзі зі сльозами на очах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський показався у компанії американського актора Шона Пенна. Вони провели неформальну розмову просто на підлозі під час заходу. Це сталося під час заходу, тож актор і президент вирішили присісти, щоб не заважати глядачам у залі. На кадрах видно, як вони одне одного привітали, поговорили про щось та зрештою повернулися на свої місця. До слова, Володимир Зеленський вручив Шону Пенну щорічну відзнаку «Національна легенда України».