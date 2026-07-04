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Начштабу Російського добровольчого корпусу пояснив, чому не вірить у наближення миру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Начштабу Російського добровольчого корпусу пояснив, чому не вірить у наближення миру
У стані війни ми будемо перебувати ще декілька років, упевнений Фортуна
фото: hromadske

«Війна – це одна із запорук того, що Путін перебуває при владі», – каже Фортуна

Війна залишається головною запорукою збереження влади Володимира Путіна, тому говорити про реальну перспективу мирних переговорів поки що немає підстав. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю hromadske висловив начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна.

За словами захисника, заяви про можливе мирне врегулювання не відповідають ситуації ані на фронті, ані всередині Росії.

«Усі бігали із цими мирними переговорами, але якщо взяти фронт – там взагалі не пахло ніякими мирними переговорами. А якщо взяти розвідувальні дані щодо РФ – то ми бачимо, що там військове виробництво лише нарощується», – зазначив Фортуна.

Він переконаний, що Кремль не зацікавлений у припиненні бойових дій, адже війна стала одним із ключових інструментів утримання влади.

«Війна – це одна із запорук того, що Путін перебуває при владі. Тут немає варіантів. Тому я впевнений, що у стані війни ми будемо перебувати ще декілька років», – наголосив військовий.

На його думку, наразі мирні переговори між Україною та Росією є нереалістичними.

«Я вважаю, що мирні переговори неможливі. І якийсь діалог із Росією буде можливим, не знаю, може… у наших внуків», – сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання про власне бачення перемоги, Фортуна наголосив, що для нього вона вимірюється не лише військовими успіхами, а й поверненням українців до нормального життя.

«Для мене перемогою буде, коли моя сім’я буде спати спокійно, коли зможе планувати якісь звичайні зрозумілі речі: відпустки, поїздки кудись, без ризиків для мене, для себе, для всього. Коли Україна перестане чути сирени щодня – це буде схоже на перемогу. Але її доведеться здобувати військовим шляхом», – підсумував начальник штабу РДК.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати майданчик для делегацій України та РФ, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни.

Також «Главком» повідомляв, що Путін заявив про відсутність передумов для переговорів після відкритого листа Зеленського. Тоді ж МЗС Росії оголосило про посилення ударів по Києву – і невдовзі було пошкоджено Києво-Печерську лавру.

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Теги: війна путін Україна фронт переговори

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