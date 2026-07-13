Капустін заявив, що контрактна модель залучення живої сили до російської армії практично вичерпала свій ресурс

У російському суспільстві, в тому числі серед вищих політичних чинів та бізнес-еліт, закінчилися оптимістичні варіанти вирішення як паливної кризи всередині країни, так і загалом російсько-української війни, заявив розповів командир і засновник Російського Добровольчого Корпусу (РДК) Денис Капустін в інтерв'ю «24 Каналу», передає «Главком».

Капустін наголосив, що залучати нових «добровольців» за чинною контрактною системою Кремлю стає дедалі важче. Мешканці великих міст-мільйонників, зокрема Москви, Санкт-Петербурга, Новосибірська чи Єкатеринбурга, на війну йти не бажають.

«Коли у мене з'являється можливість спілкуватися з військовополоненими, я питаю: «Друзі, є хтось із Санкт-Петербурга, Москви, Казані»? У відповідь тиша», – зазначив командир РДК.

Основний тягар людських втрат продовжує нести російська глибока провінція, жителі якої купуються на фінансові обіцянки влади, пояснив Капустін. Прагнучи уникнути непопулярних політичних рішень, російська влада суттєво підняла одноразові виплати за підписання контракту – у деяких регіонах вони вже сягають 2–2,5 мільйонів рублів. Проте така стратегія заганяє суб'єкти РФ у глухий кут, адже місцеві бюджети не здатні довго витримувати подібне навантаження на тлі загального економічного спаду та паливної кризи.

Через вичерпання фінансових стимулів та катастрофічний брак людей на фронті, російське суспільство та управлінські еліти наразі перебувають у стані тривожного очікування тотальної примусової мобілізації, яка швидше за все, торкнеться великих міст.

Разом з тим, додав Капустін, стрімко набирає обертів паливна криза, погіршуючи загальну ситуацію. Гострий дефіцит бензину спостерігається у багатьох регіонах, включаючи Москву. На заправках вводяться жорсткі ліміти (наприклад, не більше 20 літрів в одні руки), а водії змушені стояти в чергах від години до 36 годин, що вже призводить до бійок.

«У 2007 році Володимир Путін у Мюнхені назвав Російську Федерацію енергетичною наддержавою... А зараз ми перебуваємо в ситуації, коли ця наддержава не може прогодувати власний народ. Вони з величезними знижками продають в Азію нафту, а потім змушені у цих же країн закуповувати власну нафту вже у вигляді бензину. Це смішно», – зазначає командир РДК.

Поки триває літо, росіяни намагаються сприймати багатокілометрові черги як «тимчасові труднощі» та жартувати. Проте засновник РДК переконаний: з настанням перших холодів побутовий дискомфорт переросте в реальний біль, який може вивести людей на вулиці. При цьому Кремль намагається звинуватити в дефіциті «перекупників і чиновників», замовчуючи, що криза є прямим і закономірним наслідком ударів ЗСУ по російських НПЗ у відповідь на агресію.

Раніше очільник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює на боці України, Олександр Фортуна спрогнозував майбутнє Росії.

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