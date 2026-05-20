Головна Київ Новини
search button user button menu button

Командир РДК Капустін звернувся до росіян на тлі зруйнованої багатоповерхівки у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Командир РДК Капустін звернувся до росіян на тлі зруйнованої багатоповерхівки у Києві
Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін записав з Києва відеозвернення до громадян РФ
скриншот відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Капустін: «На кожен удар, завданий РФ по мирних містах України, з території України у відповідь летітимуть дрони та ракети. Такі закони агресивної війни, яку розпочала Росія та особисто Путін»

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін записав відеозвернення до громадян РФ на тлі дев'ятиповерхового житлового будинку в Дарницькому районі Києва, під'їзд якого був повністю знищений російською ракетою Х-101 під час масованої атаки 14 травня. Про це повідомляє «Главком».

Очільник добровольців наголосив, що зруйнована київська багатоповерхівка є черговим прямим доказом агресії Кремля проти мирного населення.

«Прямо за моєю спиною – яскраве свідчення тієї самої агресії. Ракета потрапила у звичайний житловий будинок у Дарницькому районі міста Києва. Тут не було жодних військових об'єктів, цехів зі збирання дронів чи готелю з польськими найманцями, як дуже любить про це розповідати російська пропаганда. Звичайний житловий будинок у звичайному спальному районі української столиці. Проте РФ обрала цей будинок як мету, і ракета потрапила сюди. Загинули жінки, діти», – заявив Капустін.

Командир РДК зауважив, що удари у відповідь по території країни-агресорки є закономірним наслідком дій російської армії, і жителям Росії варто звикати до нової реальності.

«Через кілька днів по РФ з території України було запущено сотні дронів, багато з них досягли мети, і мешканці столичного регіону були обурені тим, що тепер війна спіткала їх у теплих московських квартирах. На жаль, на нас з вами чекає виключно ескалація цього конфлікту. І на кожен удар, завданий РФ по мирних містах України, з території України у відповідь летітимуть дрони та ракети. На жаль, такі закони агресивної війни, яку розпочала Російська Федерація та особисто Володимир Путін», – підсумував Денис Капустін.

Підписйтеся на канал «Главкома» умережі Х

Нагадаємо, у Києві під масований комбінований російський удар 14 травня потрапили дев’ять районів – ворог застосував балістичні ракети та безпілотники. У Дарницькому районі від ракетного удару обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку, впав цілий під’їзд. За офіційними даними, кількість загиблих становить 24 особи, серед яких троє дітей. Ще 48 киян отримали поранення різного ступеня тяжкості. У зруйнованому під’їзді загинули сестри Віра та Любава Яковлєви, а також Марія, 15-річна учениця дев'ятого класу Ліцею №237. Російська ракета вбила дівчинку разом із її батьком та бабусею. У п’ятницю 15 травня в столиці оголошували День жалоби за жертвами наймасованішої атаки Росії.

Учора, 19 травня, у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося відспівування юних сестер Віри та Любави Яковлєвих, доньок полеглого на війні захисника України Євгена Яковлєва.

Читайте також:

Теги: ракета війна пропаганда ракетна атака Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїни річкової флотилії
35 бойових виходів на лівий берег Дніпра. Герой України розповів про специфіку бою на воді
1 травня, 21:18
Попри пережите пекло, Хані не втрачає почуття гумору
Палестинець узяв собі позивний Хохол і воює за ЗСУ
3 травня, 18:35
Наслідки російського удару по житловій забудові Краматорська
Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: загинули цивільні, є поранені (оновлено)
5 травня, 18:58
Росія посилила активність стратегічних сил на Камчатці
Кремль напередодні параду розпочав нові ракетні маневри
6 травня, 13:45
Навчальний рік у Києві завершується 29 травня
Останній дзвоник у школах столиці: влада назвала дату закінчення навчального року
6 травня, 12:55
Сьогодні, 6 травня, власник знизив вартість оренди на 1 тис. грн
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 7 тис. грн
6 травня, 16:59
Індекс щастя у росіян катастрофічно знижується
Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму
14 травня, 15:01
У Києві триває ліквідація наслідків обстрілу, здійсненого росіянами у ніч проти 14 травня 2026 року
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
14 травня, 10:22
У Києві повітряна тривога тривала годину
У Києві повітряна тривога тривала годину
15 травня, 07:17

Новини

Нова ціна метро у Києві: активісти пропонують перехід на європейську модель
Нова ціна метро у Києві: активісти пропонують перехід на європейську модель
Командир РДК Капустін звернувся до росіян на тлі зруйнованої багатоповерхівки у Києві
Командир РДК Капустін звернувся до росіян на тлі зруйнованої багатоповерхівки у Києві
У Києві з'явилися перші кавуни та дині: яка вартість літніх ласощів
У Києві з'явилися перші кавуни та дині: яка вартість літніх ласощів
Знущалися з жителів Київщини та закатували працівника поліції: встановлено ще двох окупантів
Знущалися з жителів Київщини та закатували працівника поліції: встановлено ще двох окупантів
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
Антикорупційний активіст викрив КМДА на закупівлі тролейбусів за «найвищими цінами»
Антикорупційний активіст викрив КМДА на закупівлі тролейбусів за «найвищими цінами»

Новини

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua