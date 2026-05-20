Командир РДК Капустін звернувся до росіян на тлі зруйнованої багатоповерхівки у Києві

Капустін: «На кожен удар, завданий РФ по мирних містах України, з території України у відповідь летітимуть дрони та ракети. Такі закони агресивної війни, яку розпочала Росія та особисто Путін»

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін записав відеозвернення до громадян РФ на тлі дев'ятиповерхового житлового будинку в Дарницькому районі Києва, під'їзд якого був повністю знищений російською ракетою Х-101 під час масованої атаки 14 травня. Про це повідомляє «Главком».

Очільник добровольців наголосив, що зруйнована київська багатоповерхівка є черговим прямим доказом агресії Кремля проти мирного населення.

«Прямо за моєю спиною – яскраве свідчення тієї самої агресії. Ракета потрапила у звичайний житловий будинок у Дарницькому районі міста Києва. Тут не було жодних військових об'єктів, цехів зі збирання дронів чи готелю з польськими найманцями, як дуже любить про це розповідати російська пропаганда. Звичайний житловий будинок у звичайному спальному районі української столиці. Проте РФ обрала цей будинок як мету, і ракета потрапила сюди. Загинули жінки, діти», – заявив Капустін.

Командир РДК зауважив, що удари у відповідь по території країни-агресорки є закономірним наслідком дій російської армії, і жителям Росії варто звикати до нової реальності.

«Через кілька днів по РФ з території України було запущено сотні дронів, багато з них досягли мети, і мешканці столичного регіону були обурені тим, що тепер війна спіткала їх у теплих московських квартирах. На жаль, на нас з вами чекає виключно ескалація цього конфлікту. І на кожен удар, завданий РФ по мирних містах України, з території України у відповідь летітимуть дрони та ракети. На жаль, такі закони агресивної війни, яку розпочала Російська Федерація та особисто Володимир Путін», – підсумував Денис Капустін.

pic.twitter.com/4Y3KRYskUD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 20, 2026

Нагадаємо, у Києві під масований комбінований російський удар 14 травня потрапили дев’ять районів – ворог застосував балістичні ракети та безпілотники. У Дарницькому районі від ракетного удару обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку, впав цілий під’їзд. За офіційними даними, кількість загиблих становить 24 особи, серед яких троє дітей. Ще 48 киян отримали поранення різного ступеня тяжкості. У зруйнованому під’їзді загинули сестри Віра та Любава Яковлєви, а також Марія, 15-річна учениця дев'ятого класу Ліцею №237. Російська ракета вбила дівчинку разом із її батьком та бабусею. У п’ятницю 15 травня в столиці оголошували День жалоби за жертвами наймасованішої атаки Росії.

Учора, 19 травня, у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося відспівування юних сестер Віри та Любави Яковлєвих, доньок полеглого на війні захисника України Євгена Яковлєва.