Осетин, який воює за Україну, звернувся до росіян, що йдуть на війну

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Шаміля Лукожев з Осетії у 2021 році підписав контракт із російською армією, але після початку повномасштабного вторгнення вирішив не воювати проти України, перейшов на бік українських сил і згодом приєднався до Легіону «Свобода Росії»
Лукожев: «Полон – це найкращий варіант»

Боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев звернувся до росіян, заявивши, що для більшості з них війна в Україні закінчується або смертю, або полоном. Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Вони підписують смерть або полон. Полон – це найкращий варіант, не кожному пощастить туди потрапити. Тому в більшості випадків це смерть. Вони зараз думають, що їм одразу виплатять гроші, що куплять і машину, і квартиру. Але насправді грошей не побачать. Полонені розповідають, що їм не платять. Приходить, скажімо, 200 тис., з них 190 тис. командир собі забирає», – сказав він.

Говорячи про власну службу, боєць зазначив, що триматися допомагає колектив і постійна зайнятість. За його словами, військові підтримують один одного, ремонтують техніку, працюють із дронами та намагаються відволікатися від виснаження. Він визнав, що багато хто втомився і сумує за домом.

«Багато що залежить від колективу. Він не дає думати про погане, про втому. Ми ділимося досвідом, лагодимо машини, займаємося дронами – занять безліч. У вільний час можемо поїхати в місто, поїсти борщу. Так, деякі втомилися, так, деякі хочуть додому. Але ж ми зробили свій вибір, треба йти до кінця. Тому – менше думати про погане, більше усміхатися», – сказав Шаміль Лукожев.

Шаміль «Шмель» Лукожев в інтерв’ю «Главкому» розповів свою історію приєднання до Легіону, поділився своїми мотивами та планами на життя після перемоги над путінським режимом.

«Шмель» родом з Осетії. У 2021 році він підписав контракт із російською армією через низькі зарплати на цивільній роботі. На початку 2022 року його підрозділ перекинули до Криму нібито на навчання, а вже напередодні повномасштабного вторгнення військовим повідомили про участь у наступі на Україну.

За словами бійця, багато солдатів були проти війни, адже мали родичів і друзів в Україні, однак командування погрожувало їм ув’язненням. Він стверджує, що ще до вторгнення вирішив не воювати проти українців і навіть залишив знайомим відкладені повідомлення, у яких пояснив свою позицію.

Після заходу російських військ в Україну він шукав можливість перейти на український бік, а згодом самостійно дістався до українських сил тероборони. Пізніше боєць дізнався про існування Легіону «Свобода Росії».

Варто зазначити, що Легіон «Свобода Росії» – військовий підрозділ, сформований у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців РФ та добровольців для захисту України від російського вторгнення. Легіон входить до складу Збройних Сил України. Діє у складі Міжнародного легіону ГУР Міноборони, проводить операції на фронті та на прикордонних територіях.

