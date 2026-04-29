Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій для бізнесу та держави: що відомо

Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією РФ проти України

Подання заяв реалізовано максимально просто – через вебпортал «Дія»

Відсьогодні, 29 квітня, представники українського бізнесу, державні установи та органи місцевого самоврядування отримали можливість офіційно фіксувати збитки, завдані російською агресією. Реєстр збитків (RD4U) розширив перелік категорій, що дозволить претендувати на компенсації за знищення інфраструктури та втрату активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

П’ять нових категорій охоплюють наймасштабніші за вартістю руйнування, які раніше не були доступні для реєстрації:

Пошкодження або знищення критичної інфраструктури (енергетика, водопостачання, транспортні вузли).

Пошкодження або знищення некритичної інфраструктури.

Пошкодження, знищення або втрата активів (обладнання, техніка, товари).

Витрати на ремонт або відновлення пошкодженого майна.

Втрата прибутку або повна втрата бізнесу внаслідок бойових дій.

Подання заяв реалізовано максимально просто – через вебпортал «Дія». Скористатися послугою можуть усі юридичні особи:

приватні компанії (незалежно від форми власності);

державні та комунальні підприємства;

органи державної влади та місцевого самоврядування;

територіальні громади та муніципалітети.

Реєстр збитків – це лише перший етап. Станом на сьогодні він вже об'єднує 44 держави та Європейський Союз і прийняв близько 150 тисяч заяв.

У грудні 2025 року було зроблено ключовий крок – підписано Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Саме ця структура оцінюватиме заяви та визначатиме точний розмір відшкодування. Паралельно Україна з партнерами створює спеціальний фонд, наповнення якого планується за рахунок заморожених активів РФ.

Нагадаємо, понад 450 тисяч українських родин – а це близько мільйона людей – уже забезпечені житлом у межах державних компенсаційних програм. Про такі результати заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Міжнародного форуму згуртованості.