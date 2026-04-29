Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій для бізнесу та держави: що відомо

Максим Бурич
Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією РФ проти України
Відсьогодні, 29 квітня, представники українського бізнесу, державні установи та органи місцевого самоврядування отримали можливість офіційно фіксувати збитки, завдані російською агресією. Реєстр збитків (RD4U) розширив перелік категорій, що дозволить претендувати на компенсації за знищення інфраструктури та втрату активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

П’ять нових категорій охоплюють наймасштабніші за вартістю руйнування, які раніше не були доступні для реєстрації:

  • Пошкодження або знищення критичної інфраструктури (енергетика, водопостачання, транспортні вузли).
  • Пошкодження або знищення некритичної інфраструктури.
  • Пошкодження, знищення або втрата активів (обладнання, техніка, товари).
  • Витрати на ремонт або відновлення пошкодженого майна.
  • Втрата прибутку або повна втрата бізнесу внаслідок бойових дій.

Подання заяв реалізовано максимально просто – через вебпортал «Дія». Скористатися послугою можуть усі юридичні особи:

  • приватні компанії (незалежно від форми власності);
  • державні та комунальні підприємства;
  • органи державної влади та місцевого самоврядування;
  • територіальні громади та муніципалітети.

Реєстр збитків – це лише перший етап. Станом на сьогодні він вже об'єднує 44 держави та Європейський Союз і прийняв близько 150 тисяч заяв.

У грудні 2025 року було зроблено ключовий крок – підписано Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Саме ця структура оцінюватиме заяви та визначатиме точний розмір відшкодування. Паралельно Україна з партнерами створює спеціальний фонд, наповнення якого планується за рахунок заморожених активів РФ.

Нагадаємо, понад 450 тисяч українських родин – а це близько мільйона людей – уже забезпечені житлом у межах державних компенсаційних програм. Про такі результати заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Міжнародного форуму згуртованості. 

Читайте також:

Читайте також

Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні
Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні
Вчора, 20:19
Особливий правовий режим триватиме до 2 серпня
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
Вчора, 13:05
Угода про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія має особливе значення в умовах міграційних процесів
В одній із країн ЄС визнали українські водійські права
25 квiтня, 19:46
Роман Гладишевський: «Регіональний чинник точно не є визначальним у рівні підготовки вступників»
Вступна кампанія-2026. Інтерв'ю з ректором найпопулярнішого вишу України часів війни Освіта
23 квiтня, 13:05
Руйнування у місті Костянтинівка Донецької області внаслідок російських обстрілів
П’ятий рік війни: де проходить межа співчуття
20 квiтня, 20:25
Наслідки російських обстрілів
Ворог атакував Запоріжжя: є загиблий
20 квiтня, 12:40
Україна просить Туреччину розглянути можливість організації зустрічі на рівні президента Зеленського і Путіна
Переговори з РФ: Україна звернулася до Туреччини за допомогою
19 квiтня, 16:58
Світ чекає уповільнення зростання через війну на Близькому Сході
Глава МВФ попередила про глобальні економічні наслідки війни в Ірані
7 квiтня, 02:56
Міністерство оборони готує масштабний внутрішній аудит у ЗСУ на предмет використання коштів
Військовий омбудсман назвала три умови для підвищення зарплат в ЗСУ
6 квiтня, 11:25

Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
