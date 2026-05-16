Очільник Федерації бобслею Росії Пегов взяв участь у вшануванні ліквідованих окупантів

Артем Худолєєв
Президент Федерації бобслею Анатолій Пегов долучився до пропагандистського заходу
У турнірі у Старому Осколі взяли участь спортсмени з окупованої частини Запорізької області

У Старому Осколі (Білгородська область) відбувся Всеросійський турнір із вільної боротьби на честь ліквідованих російських окупантів Віктора та Олександра Яковлєвих. Про це повідомляє «Главком».

Вік учасників змагань – 14-16 років. У турнірі у Старому Осколі, зокрема, взяли участь спортсмени з окупованої частини Запорізької області.

У церемонії відкриття турніру взяли участь командир четвертої розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнер» Андрій Богатов, президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі, президент Федерації бобслею Росії Анатолій Пегов.

Віктор та Олександр Яковлєви проходили службу у 45-й окремій гвардійській розвідувальній орденів Кутузова та Олександра Невського бригаді ВДВ. Обидва була розвідниками. У червні 2023 року були ліквідовані захисниками України

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

