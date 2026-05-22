Рубіо заявив про незначний прогрес у переговорах з Іраном

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Представник адміністрації Трампа вважає, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю
фото з відкритих джерел
У переговорах між Вашингтоном та Тегераном спостерігається певний рух, проте ключова позиція Сполучених Штатів залишається непохитною – Іран за жодних умов не матиме доступу до ядерного арсеналу. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо перед початком міністерської зустрічі НАТО у Швеції 22 травня, повідомляє «Главком».

Очільник американської дипломатії стримано оцінив поточний стан дипломатичного процесу, зауваживши, що наразі сторонам вдалося досягти лише «деякого незначного прогресу».

«Я не хочу перебільшувати, але певний рух є, і це добре. Основні принципи залишаються незмінними. Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю, це просто неможливо», – наголосив Марко Рубіо.

Держсекретар США наголосив, що Сполученим Штатам потрібно «розв’язати питання високозбагаченого урану» та відновити свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

«Іран намагається створити систему стягнення мита. До речі, вони намагаються переконати Оман приєднатися до них у цій системі стягнення мита на міжнародному водному шляху. У світі немає жодної країни, яка б мала це прийняти», – додав Рубіо.

«Главком» писав, що державний секретар США Марко Рубіо розкритикував прагнення Тегерана отримати фінансову та політичну вигоду за рахунок контролю над Ормузькою протокою. Рубіо наголосив, що ідея введення плати за транзит через цю стратегічну морську артерію є абсолютно неприйнятною для міжнародної спільноти, оскільки суперечить міжнародному праву та загрожує глобальній торгівлі. За його словами, жодна країна у світі не підтримає подібну систему зборів, і якщо Іран продовжуватиме наполягати на узаконенні мита, це зробить укладення фінальної дипломатичної угоди про припинення конфлікту нездійсненним.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити атаки на Тегеран, якщо іранська сторона відхилить умови мирної угоди. 

Американський лідер зазначив, що ситуація перебуває на межі ескалації, проте дав Раді безпеки кілька днів на очікування «правильних відповідей». Трамп наголосив на готовності США діяти швидко і знову підтвердив свій намір не допустити появи в Ірану ядерної зброї, додавши, що у разі відсутності домовленостей Вашингтон вдасться до жорстких кроків.

