Зеленський розповів, що Україна робитиме під час 30-денного перемир’я з Росією

В угоді про запровадження режиму тиші має бути чітко вказаний термін, вважає президент

За 30 днів потрібно буде підготувати план щодо наступних кроків для досягнення миру

Президент Володимир Зеленський розповів, що робитиме Україна у разі, якщо вдасться укласти з Росією 30-денне перемир’я. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, інформує кореспондент «Гавкома».

«За 30 днів потрібно буде підготувати план щодо наступних кроків для досягнення миру. Немає впевненості, що для усіх сторін 30-денного терміну буде достатньо, але для України буде достатньо», – заявив президент.

На думку Зеленського, за столом переговорів повинні бути також представники Євросоюзу. Адже ЄС для України – це фінансова складова, економічна підтримка зокрема і для війська.

«Ми розраховуємо на Америку і на Європу», – додав він.

Глава держави також зауважив, що в угоді про запровадження режиму тиші має бути чітко вказаний термін, аби уникнути негативного минулого досвіду домовленостей із Росією.

Раніше Зеленський заявив, що США піднімали у Джидді територіальне питання.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Також Володимир Зеленський розповів про домовленості, які були досягнуті у Джидді. За словами президента, американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність до припинення війни.

До слова, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Тим часом росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

Як відомо, спецпредставник президента США з питань Близькому Сходу Стів Віткофф прилетів у Москву. Тут він збирається зустрітись з очільником Кремля Володимиром Путіним та переконати погодитися на припинення вогню в Україні.