ЗСУ ліквідували молодого перспективного російського спортсмена

Окупанта Новікова ліквідували у березні цього року

У 2022 році окупант Новіков виграв чемпіонат Тверської області з джиу-джитсу серед юніорів

Захисники України ліквідували 20-річного російського джитсера Данила Новікова. Про це повідомляє «Главком».

Вихованець тверського клубу єдиноборств «Сакура» Новіков був переможцем та призером обласних та всеросійських турнірів з джиу-джитсу.

У 2022 році він виграв чемпіонат Тверської області в розділі «Не-ваза» серед юніорів 18-20 років у категорії до 85 кг.

У клубі «Сакура» заявили, що ліквідований окупант був «добрим, чуйним, життєрадісним, цілеспрямованим та завзятим спортсменом, завжди готовим прийти на допомогу».

Ліквідували окупанта Новікова у березні цього року. Прощання з ним відбулося у середу, 2 квітня.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували окупанта та титулованого спортсмена Артура Оділбекова.

Оділбеков Артур народився 16 липня 1984 року у місті Хорог (Таджикистан).

Після закінчення середньої школи №5 міста Хорога він вступив до Московського військового інституту Міноборони Росії.

Під час навчання у ВНЗ Оділбеков неодноразово ставав чемпіоном інституту з рукопашного бою та боксу, а також чемпіоном Московського військового округу з армійського рукопашного бою.

Був чемпіоном Азії 2008-го та 2011 року, призером чемпіонатів світу 2005 та 2007 років з уніфайту.

Ліквідований окупант також був чемпіоном зимової Азіади в Астані та Алмати з зимового уніфайту, переможцем етапу Кубка світу (Кубок нації) з боїв без правил (2004 рік).

Оділбеков – багаторазовий переможець всеросійських та міжнародних турнірів з рукопашного бою та боїв без правил.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.