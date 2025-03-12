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Підривають агентів, як зайвих свідків. СБУ попередила українців про нову тактику РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Підривають агентів, як зайвих свідків. СБУ попередила українців про нову тактику РФ
Правоохоронці нагадують, щоб не стати «терористом-смертником», повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ
фото: СБУ

«Якщо вам пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити»

Росіяни підривають своїх агентів, аби не залишати свідків живими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

Так, СБУ вкотре застерігає українців: спецслужби РФ почали використовувати нову тактику.

«Росіяни підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються, як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці нагадують, щоб не стати «терористом-смертником», повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника». Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську організувала РФ. За наявними даними, ввечері 11 березня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу.

Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку «легких грошей» і втягнула у злочинну діяльність. 

Також Служба безпеки затримала у Хмельницькій області ворожого агента, який шпигував за аеродромами і готував теракт біля ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Фігурантом виявився 30-річний місцевий безробітний. Ворожа спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав «легкі заробітки».

Спочатку росіяни  доручили чоловікові організувати онлайн-трансляцію бойової активності на одному з військових аеродромів регіону. Для цього він обладнав «спостережний пункт» просто у власному будинку. На даху приватного домоволодіння агент встановив відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російської розвідки.

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Теги: теракт розслідування росіяни СБУ

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