Ворожі дрони атакували Харків, серед постраждалих – немовля (оновлено)

У Харкові зайнялась пожежа через обстріл

Близько 00:15 у Харкові почули перші вибухи

У ніч проти 2 квітня росіяни запустили по Харкову ударні дрони. У місті прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки та місцева влада, інформує «Главком».

Повідомляється, що у місті пролунало щонайменше 16 вибухів. Повітряні сили повідомили, що в районі міста зафіксовано ворожі БпЛА.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав вже кілька ударів по місту безпілотниками. За його словами, візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста.

Попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов написав, що Харків під масованою атакою ворожих дронів.

Загроза ворожих ударів зберігається.

Оновлено 01:20

Міський голова Труханов зазначив, що всього по Харкову було здійснено 12 ударів ворожими БпЛА, усі по Холодногірському району міста. За попередньою інформацією, відомо про трьох постраждалих.

Серед постраждалих – немовля. Постраждали через російський обстріл: 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів БпЛА типу «шахед» сталося влучання в приватний будинок.

Внаслідок обстрілу наразі горить покрівля чотирьохповерхової будівлі на площі 1000 м.кв. і будівля на площі 500 м.кв. Екстрені служби працюють на місцях.

Нагадаємо, що цієї ночі російські терористи обстріляли Запоріжжя. Через ворожу атаку загинула людина.

Очілький Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни поцілили дронами по цивільній інфраструктурі регіону. У прифронтовій громаді Запорізької області через удар ворожого безпілотника загинула людина.

«Загинула людина.Такими є попередні наслідки удару ворожого дрону по прифронтовій громаді Запорізької області. держава-терорист росія вкотре бʼє по цивільній інфраструктурі і вбиває мирних українців», – написав Федоров.