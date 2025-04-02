Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ворожі дрони атакували Харків, серед постраждалих – немовля (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ворожі дрони атакували Харків, серед постраждалих – немовля (оновлено)
У Харкові зайнялась пожежа через обстріл
скриншот з відео

Близько 00:15 у Харкові почули перші вибухи

У ніч проти 2 квітня росіяни запустили по Харкову ударні дрони. У місті прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки та місцева влада, інформує «Главком».

Повідомляється, що у місті пролунало щонайменше 16 вибухів. Повітряні сили повідомили, що в районі міста зафіксовано ворожі БпЛА.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав вже кілька ударів по місту безпілотниками. За його словами, візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста.

Попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов написав, що Харків під масованою атакою ворожих дронів.

Загроза ворожих ударів зберігається.

Оновлено 01:20

Міський голова Труханов зазначив, що всього по Харкову було здійснено 12 ударів ворожими БпЛА, усі по Холодногірському району міста. За попередньою інформацією, відомо про трьох постраждалих.

Серед постраждалих  – немовля. Постраждали через російський обстріл: 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка. 

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів БпЛА типу «шахед» сталося влучання в приватний будинок.

Внаслідок обстрілу наразі горить покрівля чотирьохповерхової будівлі на площі 1000 м.кв. і будівля на площі 500 м.кв. Екстрені служби працюють на місцях.

Нагадаємо, що цієї ночі російські терористи обстріляли Запоріжжя. Через ворожу атаку загинула людина. 

Очілький Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни поцілили дронами по цивільній інфраструктурі регіону. У прифронтовій громаді Запорізької області через удар ворожого безпілотника загинула людина.

«Загинула людина.Такими є попередні наслідки удару ворожого дрону по прифронтовій громаді Запорізької області. держава-терорист росія вкотре бʼє по цивільній інфраструктурі і вбиває мирних українців», – написав Федоров.

Читайте також:

Теги: Харків пожежа обстріл Олег Синєгубов Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постраждало 32 людині, з них двоє дітей. Рятувальники завершили роботи на місці атаки
Удар по готелю в Кривому Розі: кількість жертв та загиблих зросла (оновлено)
6 березня, 13:18
За даними обласної військової адміністрації, сили ППО знищили кілька ворожих повітряних цілей
Нічна атака дронів: у двох районах Київщини пошкоджено приватні будинки
10 березня, 10:14
Багато «кадировців» залишилося під завалами
На Брянщині ракетним ударом уражено базу «кадировців»
16 березня, 21:38
Під Києвом горить сухостій
Під Києвом через падіння уламків БпЛА загорівся сухостій (відео)
22 березня, 23:02
У столичній багатоповерхівці зайнялась пожежа на верхніх поверхах через атаку дронів
Стало відомо про перших постраждалих у Києві через ворожу атаку
23 березня, 02:23
Постраждалих серед населення немає
Нічна атака на Київщину: пошкодження зафіксовано у чотирьох районах області
21 березня, 09:07
Загоряння сталося на рефрижераторному судні вантажністю понад 7 тис. тонн
Біля узбережжя Південної Кореї загорілося російське судно
26 березня, 14:12
Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві постраждала через російський обстріл у липні 2024 року
Кабмін виділив 6,3 млн грн на відбудову «Охматдиту»
11 березня, 15:53
Кульові отвори виявлено на об’єкті «Київтеплоенерго» в Голосіївському районі столиці
Невідомі обстріляли один з об’єктів «Київтеплоенерго»: деталі інциденту
Вчора, 15:54

Суспільство

Ворожі дрони атакували Харків, серед постраждалих – немовля (оновлено)
Ворожі дрони атакували Харків, серед постраждалих – немовля (оновлено)
У російському Таганрозі прогриміли вибухи: оголошено режим надзвичайної ситуації
У російському Таганрозі прогриміли вибухи: оголошено режим надзвичайної ситуації
Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула людина
Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула людина
Президент прокоментував тишу в небі в ніч проти 1 квітня
Президент прокоментував тишу в небі в ніч проти 1 квітня
Як росіяни використовують західні ЗМІ? Пояснює керівник Центру протидії дезінформації
Як росіяни використовують західні ЗМІ? Пояснює керівник Центру протидії дезінформації
Судді у справі Богуслаєва взяли самовідвід у повному складі, – адвокат
Судді у справі Богуслаєва взяли самовідвід у повному складі, – адвокат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
322K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
78K
Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
68K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
33K
Легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко назвав найбільш недооцінену співачку в Україні

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua