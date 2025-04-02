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Масована атака дронів по Харкову: прокуратура повідомила наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Масована атака дронів по Харкову: прокуратура повідомила наслідки
Наслідки масованого обстрілу Холодногірського району міста Харкова
фото: Суспільне Харків

Станом на 03:00 і є інформація про вісім травмованих осіб

У ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків ударними дронами. Зафіксовано від 13 до 15 влучань В Холодногірському районі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько першої години ночі росіяни здійснили черговий масований обстріл міста Харкова. Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що точну кількість влучань можна буде озвучити після відпрацювань всіх адрес заявників та здійснення огляду місць подій.

«Більшість влучань у промисловій зоні. Внаслідок вибухів ще досі тривають пожежі в різних складських та виробничих приміщеннях – висотних та одноповерхових. Площа пожежі близько 2000 м². На цих підприємствах орендували приміщення та здійснювали свою діяльність різного типу цивільні підприємства», – сказав він.

Наслідки масованої атаки РФ по Холодногірському району Харкова
Наслідки масованої атаки РФ по Холодногірському району Харкова
фото: Новини.LIVE

Тако за словами Чубенка, станом на третю годину ночі є інформація про вісім травмованих осіб: це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля дев'яти місяців та хлопчик семи років. Всі вони отримали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, що цієї ночі російські терористи обстріляли Запоріжжя. Через ворожу атаку загинула людина. 

Очілький Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни поцілили дронами по цивільній інфраструктурі регіону. У прифронтовій громаді Запорізької області через удар ворожого безпілотника загинула людина.

«Загинула людина.Такими є попередні наслідки удару ворожого дрону по прифронтовій громаді Запорізької області. держава-терорист росія вкотре бʼє по цивільній інфраструктурі і вбиває мирних українців», – написав Федоров.

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Теги: Харків обстріл стрес дрон

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