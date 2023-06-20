У Росії засуджено заступника командира підрозділу батальйону «Айдар»

Навесні 2022 року чоловік намагався пробратися до Росії під виглядом біженця, але його затримали

Заступника командира підрозділу українського батальйону «Айдар» Дениса Муригу засудили до 16 років колонії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Чоловік відбуватиме покарання у колонії суворого режиму. Його визнали винним за статтями про організацію незаконного збройного формування та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

За версією слідства, Мурига у 2015 році вступив до батальйону «Айдар»: там його забезпечили вогнепальною зброєю, боєприпасами, військовою формою та навчили тактиці ведення ближнього бою з противником, поводженню з бойовою зброєю. У батальйоні він виконував обов'язки з охорони табору в Луганській області України. Також його звинувачують у підриві мосту в так званій ЛНР.

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Російські ЗМІ стверджують, що Мурига «визнав свою провину у повному обсязі». Рішення ухвалив Південний окружний військовий суд, розташований у Ростові.

Навесні 2022 року Мурига намагався пробратися до Росії під виглядом біженця, але його затримали. У нього при собі знайшли паспорти Росії та України. Наприкінці травня минулого року чоловіка внесли до списку екстремістів та терористів.

Тоді ФСБ поширила відео, де Мурига каже, що служив у батальйоні «Айдар» і брав участь у підриві мосту, внаслідок якого загинуло двоє міліціонерів «ЛНР». Однак чоловіка обвинуватили лише в тому, що він був в «Айдарі» — слідство вважає батальйон незаконним збройним формуванням, що діяв усупереч інтересам Росії.

Мурига визнав вину і плакав, розповідаючи про затримання. Але коли мова зайшла про обставини його служби, з’ясувалося, що його мобілізували вже після розформування «Айдара».

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Денис Мурига народився 1984 року в селі Ізобільне біля Алушти в Криму, там він і зареєстрований. Ще одну реєстрацію мав у Луганській області. У нього подвійне громадянство: українське і російське. Навчався на пожежника у Харкові та до затримання працював у Рубіжному в аварійно-рятувальному загоні МНС України.

Нагадаємо, у тому ж ростовському суді розпочався суд над полоненими «азовцями». З 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім – жінки. На фотографіях, зроблених у суді, видно, як українські солдати сидять за скляною панеллю всередині зали суду.

Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Зауважимо, рішення почати ростовське судилище очевидно пов’язане з активізацією воєнних дій в Україні та російськими поразками на фронті. Росіяни фактично перетворили військовополонених на заручників, подальша доля яких має стати, за задумом Кремля, предметом політичного торгу, як заведено серед терористів – росіяни почали ростовське судилище над полоненими «азовцями»: чому це незаконно.

За даними родичів полонених, серед тих, кого зараз судять, є кілька цивільних, хоча в Росії вважають усіх затриманих військовими – суд над полоненими «азовцями»: що відомо про увʼязнених українців (фото).