Суд над полоненими «азовцями»: що відомо про увʼязнених українців (фото)

За даними родичів полонених, серед тих, кого зараз судять, є кілька цивільних, хоча в Росії вважають усіх затриманих військовими

Військовополонених можуть засудити на терміни від 15 років до довічного ув’язнення

Агентство Associated Press 14 червня повідомило, що російська влада почала судити 22 українських військовополонених, членів бригади «Азов». Вони потрапили в полон у травні минулого року. У Росії їх звинувачують у «тероризмі». Повідомляється, що обвинувачення були висунуті 24 особам, втім, двох обміняли на російських військовополонених.

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За інформацією журналістів, серед обвинувачених захисників Маріуполя, які перебували на «Азовсталі» – вісім жінок, вони працювали кухарями для українських військових. Полонених можуть засудити на терміни від 15 років до довічного ув’язнення.

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Ув’язнені українські громадяни в суді у російському Ростові-на-Дону, більшість із них – військовополонені, бійці полку «Азов» фото з відкритих джерел

Як видно на відео російських телеканалів, зала суду була вщент заповнена. За склом на лаві підсудних – приблизно 20 українських військових, чоловіків і жінок (двох з полонених на засіданні суду не було через хворобу). ЗМІ твердять, що у залі також були їхні адвокати.

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Полонені дуже виснажені, чоловіки – з поголеними головами. Більшість з них – молодого віку. Деякі з жінок плакали.

Анатолій Грицик на початок широкомасштабної війни вже був військовим пенсіонером, разом з цивільною дружиною жив у місті Мангуш і мав там дрібний бізнес. Але раніше він близько року був заступником командира полку «Азов» фото з відкритих джерел

Микита Тімонін, однин з наймолодших полонених, котрих судять у Ростові фото з відкритих джерел

Російські телеканали вказують, що вперше розглядається така масштабна судова справа, у якій українцям висунули кілька звинувачень – причетність до нібито терористичної організації та участь в акціях з повалення російської влади в Донецькій області.

Українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод» уточнила, що, за даними родичів полонених, серед тих, кого зараз судять, є кілька цивільних, хоча в Росії вважають усіх затриманих військовими. Щонайменше у двох людей закінчився контракт на момент повномасштабного вторгнення і вони не несли служби.

Один із тих, кого 14 червня можна було побачити на лаві підсудних, – кінолог Ярослав Ждамаров. У полку служив за контрактом із 2016-го до 2019 року, після цього разом із дружиною та мамою жив у Маріуполі.

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Ярослав Ждамаров (у червоній кофті) фото з відкритих джерел

Чоловіка затримали під час фільтрації при виїзді з міста в селі Безіменне. На той час був цивільним, його дружина Вікторія розповідала, що по чоловіка прийшли в ніч на 24 квітня 2022 року. О 00:30 двері класу, де вони перебували під час перевірки, відчинили, всередину зайшов військовий, який перевіряв їхні речі на вході.

Він назвав прізвище Ждамарова, покликав його на вихід, після чого той не повернувся. За словами дружини, мати Ярослава Ждамарова намагалася дізнатися, куди його відвезли. Однак окупанти заявили, що цього їй ніхто не скаже, мовляв, вашого сина треба було одразу розстріляти, а не розглядати його справу.

Тривалий час місце перебування Ярослава Ждамарова було невідоме. Останній раз Вікторія спілкувалася з чоловіком 18 травня 2022 року, коли з моменту його зникнення минув майже місяць. Каже, що він зателефонував у Telegram із невідомого неукраїнського номера. Повідомив, що травмований, але терпимо, перебуває в Донецькому СІЗО, де чекає на «суд» і додав, що йому загрожує ув’язнення від 5 до 10 років.

Також цивільним вважається Артем Гребешков. Його мама розповіла, що син дійсно служив у полку «Азов», був в АТО і має нагороди. Але контракт закінчився у 2021 році, після чого він жив у Маріуполі. Тобто на момент затримання чоловік був цивільним.

Артем Гребешков фото: Reuters

«Коли почалась повномасштабна війна, сказав, що спробує повернутися до свого батальйону. Після того зв’язок із ним зник. Мабуть, у березні потрапив у полон, 16 травня 2022 року Артем телефонував із російського номера і сказав, що вже півтора місяця у полоні і його судитимуть як колишнього «азовця», – зауважила мати.

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Гребешкова також затримали під час так званої фільтрації, але мамі про це нічого не відомо. Жінка згадує, що одного разу їй зателефонував російський адвокат, якого призначили сину. Сказав, що її чоловік перебуває на території Росії, чекає на суд. Водночас жодних подробиць, у чому конкретно підозрюють її «азовця», адвокат не повідомив.

Наступне судове засідання призначили на 28 червня.

За даними представника Координаційного штабу, на відміну від України, у Росії немає окремих місць, де утримують військовополонених. Нині вони перебувають у кількох десятках місць, які географічно розташовані на дуже широкій території – це і тимчасово окупована територія України, і територія РФ. Зазвичай в порушення Женевських конвенцій українських військовополонених в Росії утримують разом із кримінальними злочинцями.

Нагадаємо, у Росії розпочався суд над полоненими «азовцями». З 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім – жінки. На фотографіях, зроблених у суді, видно, як українські солдати сидять за скляною панеллю всередині зали суду.

Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Зауважимо, рішення почати ростовське судилище очевидно пов’язане з активізацією воєнних дій в Україні та російськими поразками на фронті. Росіяни фактично перетворили військовополонених на заручників, подальша доля яких має стати, за задумом Кремля, предметом політичного торгу, як заведено серед терористів – росіяни почали ростовське судилище над полоненими «азовцями»: чому це незаконно.